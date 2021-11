Nådeløs Berisha slakter seg selv: – Horribelt

Søndag kveld fant Viking-spissen nettet for 19. gang denne sesongen, da han ble matchvinner mot Mjøndalen på overtid etter et kontroversielt idømt straffespark.

Se situasjonen og døm selv i videoen her:

– Nå har jeg det veldig bra. Jeg fikk høre at det var et klink feildømt straffe, men vi tar den uansett, gliste Berisha til TV 2 etter kampslutt.

– Skal gi alt

Tidligere i uken sto han på landslagssjef Ståle Solbakkens liste med spillere som skal representere Norge i de siste og avgjørende VM-kvalifiseringskampene mot Latvia og Nederland.

– Jeg gleder meg veldig til å komme inn til gutta og å bidra til å forhåpentligvis klare å kvalifisere oss til VM, sier Berisha.

– Hva tenker du om egne sjanser?

– Det er vanskelig å si. Det er fire veldig gode spisser, hvor to av dem (Joshua King og Alexander Sørloth) kanskje peker seg ut som enda råere enn oss to andre som spiller i Eliteserien. Jeg skal gi alt på trening og være klar hvis muligheten kommer. Man kan bidra på veldig mange måter, både som innbytter, men også på treningene og sosialt i gruppen for å motivere de andre, forklarer han.

LANDSLAGSVARMEN: Veton Berishas i aksjon mot Tyrkia. Foto: Annika Byrde / NTB

– Hva er det jeg holder på med?

Foruten den heltemodige opptredenen med nødlandslaget mot Østerrike for nesten nøyaktig ett år siden, hadde ikke 27-åringen vært i en Norge-tropp på fem år da han ble tatt foran forrige samling.

– Første kampen mot Tyrkia var veldig bra, så leverte jeg en helt horribel andre kamp mot Montenegro. Men det er sånn som skjer. Jeg ble litt syk også på slutten av oppholdet, noe som kan ha vært med på å påvirke prestasjonen.

– Hva var så horribelt?

– Jeg hadde et par situasjoner og involveringer der jeg bare tenkte: Hva er det jeg holder på med? ler han, før han fortsetter:

– Vi får rette det opp denne gangen!