Stresser ikke over Ødegaard-benking: – Norges viktigste i de kommende landskampene

Mandag møtes Norges beste fotballspillere til landslagssamling, i det som fort kan utvikle seg til å bli den viktigste landslagsuken på lang tid.

Med seier mot Latvia lørdag, er det kun seier mot Nederland som står i veien for en deltakelse i Qatar-VM i 2022.

En av spillerne som trolig får en nøkkelrolle i disse kampene er Martin Ødegaard. Drammenseren har kun startet to kamper for Arsenal siden 2. oktober.

Etter at Alexandre Lacazette tok vare på muligheten i Ødegaards skadeavbrekk har nordmannen slitt med å ta tilbake plassen.

– De la litt om på spillestilen da Martin var ute. Så spilte Lacazette seg varm i trøyen, også har Martin slitt litt med kroppen. Han var helt strålende i oktober da jeg kommenterte ham mot Tottenham. Det er en del tilfeldigheter tror jeg, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Ikke optimalt at han benkes

Han skulle selvsagt sett Ødegaard fra start, men tror likevel at landslaget får en kaptein i form til de kommende landskampene.

– Det er selvfølgelig ikke optimalt at han benkes, men mot Watford hadde han et veldig bra innhopp. Han scorer jo egentlig et mål, som Aubameyang ødelegger. Jeg er ikke veldig bekymret, han så ut som om at han var i godt slag. Men selvfølgelig skulle man ønske at Martin spilte 90 minutter hver eneste kamp, men jeg frykter ikke at han er ute av form, sier Jesper Mathisen.

Søndag ble Ødegaard byttet inn etter 69 minutter. Fire minutter senere trodde han at han hadde scoret, men lagkamerat Pierre-Emerick Aubameyang stakk frem foten og målet ble annullert for offside.

Det var en tydelig frustrert Martin Ødegaard som gestikulerte mot Aubameyang.

– Ødegaard er Norges viktigste i disse landskampene

Norge må igjen klare seg uten flere nøkkelspillere grunnet skader. Erling Braut Haaland, Kristoffer Ajer og Patrick Berg går alle glipp av skjebnekampene.

Heldigvis for Ståle Solbakken er flere av de som måtte stå over forrige landslagssamling tilbake.

Mathias Normann, Alexander Sørloth og Joshua King er alle tilgjengelige for de to kommende kampene.

– Jeg vil si at Martin Ødegaard er Norges viktigste i disse kampene. Jeg tror ikke Solbakken er bekymret over at han har vært benket. Det er nok andre posisjoner Solbakken tenker mer på, sier Mathisen.