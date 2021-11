Hovland til topps i Mexico – sikret sin tredje PGA-seier og 11,1 millioner kroner.

Viktor Hovland ser ut til å stortrives i Cancún, for selv med presset på seg forsvarte Oslo-gutten tittelen sin fra Mayakoba i 2020, noe ingen har gjort før.

– Jeg var veldig klar over at ingen har vunnet to ganger på rad her, så det føles bra å være den første som gjørt det, sa Hovland på pressekonferansen etter at seieren var i boks.

Han forteller om en komfortabel følelse gjennom hele turneringen.

– Det har føltes veldig solid ut hele uka. Jeg kunne nyte de siste hullene i stedet for å være stressa, sier Hovland.

En solid sisterunde sørget for at Hovland avsluttet turneringen 23 slag under par, med fire slag ned til hjemmehåpet Carlos Ortiz på andreplass.

På sine to andre turneringsseiere har avstanden ned til andreplassen kun vært på et slag, og etter at siste putt var senket fikk Hovland spørsmål om dette var hans beste uke som golfer noensinne:



– Ja, det må jeg nok si. Jeg har spilt fantastisk golf gjennom hele uken. Jeg skulle bare ønske at jeg alltid putter på den måten jeg gjør i dag, sa en fornøyd Hovland i seiersintervjuet sendt på Eurosport 1.



En vanvittig prestasjon

Hovland fikk kultursjokk i møte med norske «vikinger» på Olympiatoppen



Eurosports golf-ekspert Marius Thorp er også mektig imponert over det 24-åringen har levert på turneringens fire dager.



– Prestasjonsmessig er det hans beste turnering noensinne. Han har vært strålende hele uka. Det har vært enormt, sier Thorp til TV 2.



Det norske golf-esset startet dagen med to slags ledelse, og etter halvspilt runde var forspranget økt til fire slag.



– En vanvittig prestasjon. Han er totalt overlegen og dominerer. Det er nok av muligheter til å kjenne på presset, men han gir ikke noe håp til de andre spillerene, oppsummerer Thorp.



Fra hull fem til 11 vekslet Hovland på å slå birdies og par annenhver gang, og da putten på det ellevte hullet sikret dagens fjerde birdie klarte ikke Eurosports-kommentator-duo å dy seg:



– Nå må du gi deg, da! smalt det entusiastisk fra tidligere PGA-golfer og ekspertkommentator Henrik Bjørnstad,

– Hva er det han holder på med der ute?, fulgte kommentator Per Haugsrud opp med.

Viktor Hovland har turneringen i Cancún til sin lekegrind Foto: Mike Ehrmann

En bogey på det neste hullet ble eneste feilskjær på en ellers perfekt runde. Hovland senket seks birdies, og avsluttet dagen fire under par.



Se Hovland snakke om seieren i video øverst i saken.



Hovland er for øyeblikket ranket som nummer 17 i verden, men vil klatre til tiendeplass etter seieren i Mexico.

Saken oppdateres.