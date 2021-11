Bellerin avgjorde høydramatisk byderby med klønete selvmål

Real Betis - Sevilla 0-2

Se selvmålet til Bellerin i videovinduet øverst!

Med tettpakkede tribuner, var det duket for nok et forrykende Sevilla-derby på Estadio Benito Villamarín søndag kveld.

Hector Bellerin kom i fokus, og ikke for gode grunner. Real Betis-backen hadde først et annullert mål, før han satte ballen i eget nett i andre omgang.

Og ikke nok med det. Real Betis måtte spille halve kampen med ti menn etter rødt kort i første omgang, før målene satt. Sevilla kunne dermed juble for seier i nok et heseblesende derby.

Ellevill tribunestemning

Derbyets elektriske stemning kunne høres gjennom hele landet, og klokken 21.00 ble den 57. utgaven av «El Gran Derbi» sparket av.

Spanias største rivalisering lover alltid underholdning og hete øyeblikk, og den skuffet ikke i år heller. Omtrent hver eneste ballberøring ble møtt med ellevill jubel eller øredøvende buing.

Det skulle ikke ta lang tid før standarden ble satt. Allerede etter ni minutter fikk Real Betis-spiller Guido Rodríguez gult kort for en susende takling på Sevilla-kaptein Ivan Rakitić.

KLAR FOR KAMP: Real Betis-fansen vifter flaggene stolt i forkant av høstens Sevilla-derby. Foto: Jorge Guerrero

Annullert mål, monstersjanse og rødt kort i første omgang

I kampens 36. minutt var det en stadion i ekstase etter at Hector Bellerin tilsynelatende scoret sitt aller første mål for Real Betis. Desverre for Manuel Pellegrinis menn ble scoringen korrekt avblåst for offside.

Ikke lenge etter var det Sevilla sin tur i angrep. Spissen Rafa Mir kom seg i en god posisjon i feltet og fikk servert et drømmeinnlegg på åpent mål, men sendte derimot ballen rett i klypene til Claudio Bravo. Bravo fulgte opp med en rasende tirade mot linjedommer for å ikke vinke offside tidligere i sekvensen.

Minuttet før pause fikk Guido Rodríguez allerede sitt andre gule kort etter å ha sparket ned Rafa Mir på midtsirkelen. På tross av heftige Betis-protester, gav Rodríguez dommer Antonio Mateu intet annet valg enn å sende midtbanemannen tidlig til garderoben.

– Jeg mener Rodríguez må ta ansvar for at han gir dommer muligheten til å ta fram det gule der. Det er jo sabotasje. Sett deg selv i den situasjonen der, også kan du ikke klage når du får det gule, sa TV2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg om situasjonen.

Real Betis gikk dermed til pause med én mann mindre, og fikk en blytung oppgave foran seg i andre omgang.

Acuña-rakett og klønete selvmål

Stemningen på Benito Villamarín ble tydelig preget av det røde kortet, med et åpenbart nervøst hjemmepublikum.

Julien Lopeteguis mannskap tok initiativ tidlig i andre omgang, og skapte to store målsjanser før ti minutter var spilt, men venstreving Lucas Ocampos klarte ikke å sette ballen i mål.

På den tredje smalt det. Venstreback Marcos Acuña limte ballen i nærmeste kryss forbi en sjanseløs Claudio Bravo, og sendte bortefansen til himmels.

– Han kan ikke treffe renere. Den synger opp i hjørnet bak en forfjamset Claudio Bravo, sa TV2s kommentator, Simen Stamsø Møller om vidundermålet.

Laget med elleve mann dominerte i andre omgang, til hjemmesupporternes store misnøye. Tålmodigheten gikk etter hvert tom, og det tok ikke lange tiden før kampen ble overtatt av oppgitt buing og plystring.

Det skulle bli enda verre for de grønne og hvite. Etter et innlegg fra Sevilla-høyreback Montiel, presterte Hector Bellerin på klønete vis å sende ballen i eget mål. Det ble en forferdelig dag på jobb for spilleren på utlån fra Arsenal, som ikke imponerte foran hjemmefansen i sitt første Sevilla-derby.

Kampen endte 0-2, og storfornøyde Sevilla-fans kunne ta med seg skryterettighetene hjem.