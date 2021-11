Raste mot dommeren – TV 2s ekspert mener Mjøndalen-leiren tar feil

Christian Gauseth og Vegard Hansen var svært lite fornøyd med dommeren etter at Viking fikk et kontroversielt straffespark på overtid. TV 2s ekspert mener dommeren gjorde helt rett.

Mjøndalen-Viking 0-1 (0-0)

Se hendelsen i videovinduet øverst!

Kampen mellom Mjøndalen og Viking var en kamp som betydde veldig mye for begge lag. Viking kjemper om medalje, mens Mjøndalen er i motsatt ende av tabellen og ville med seier ta seg opp på kvalikplass.

På overtid blokket Nikolas Walstad et skudd fra Vikings Mai Traore. Det så ut som om at ballen gikk i hodet på Mjøndalen-forsvareren, men kampens dommer pekte på straffemerket.

Etter kampen la ikke Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth skjul på hva han tenkte om dommerens avgjørelse.

– Det får dommer Sigurd Kringstad svare på. Det er helt utrolig at vi får se det nok en gang på dette nivået. En dommer som ikke kan reglene, sier Mjøndalens Christian Gauseth til TV 2.

Kampens dommer Sigurd Kringstad oppfattet hendelsen som om at ballen gikk i Walstads hode, for så å gå videre i armen hans.

– Jeg har sett den én gang på en mobilskjerm etter kampen, men jeg har ikke fått finjustert den, sier Kringstad etter kampen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er helt uenig i Christian Gauseths analyse. Han mener Kringstad gjorde helt rett i å dømme straffespark til Viking.

– Dommeren tar riktig avgjørelse. Det har ikke noe å si at ballen går først i hodet til spilleren, når han bruker armen til å gjøre kroppen større. Dommeren dømmer et korrekt straffespark, sier Mathisen.

Etter å ha svart pressen tok hoveddommeren med seg Mjøndalen-sjef Vegard Hansen i dommergarderoben. Da Hansen kom ut fra praten røpte han hva som hadde blitt snakket om mellom dem.

– Jeg sa at han burde hatt en større ydmykhet. Om jeg var ham ville jeg latt meg flat og beklaget, istedenfor å forsvare hendelsen. Det var ganske provoserende å høre på intervjuet hans, sier Hansen til TV 2.

BESTEMT: Sigurd Kringstad pekte resolutt på straffemerket. Etter kampen forsvarte han avgjørelsen. Foto: Beate Oma Dahle

Mjøndalen-sjefen vil ha VAR

Straffen ekspederte Veton Berisha i mål. Dermed ble Mjøndalen stående igjen med null poeng.

– Det er veldig tydelig på reprisen at ballen treffer ham i hodet. Det var en feil avgjørelse av dommeren. Så den som har det forhåpentlig verst nå er vel ham. Han kan umulig ha sett at det var hands, og jeg synes det er dristig å blåse da. Dette er en av grunnen til at jeg er veldig for VAR, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til TV 2.

– Hva er ditt syn på VAR?

– Jeg har vært klink på det hele tiden. For meg trumfer rettferdig alt. Om det går for eller imot oss, er irrelevant. For meg står rettferdighet veldig høyt. I fjor hadde vi rykket ned med VAR, men sånn er det. I dag ville vi sluppet å få straffen mot oss.

LITE FORNØYD: Vegard Hansen kjemper en desperat kamp for å holde Mjøndalen i Eliteserien. Søndag gikk alt imot ham. Foto: Jan Kåre Ness

Gauseth med straffebom: – Så ut som om at nervene tok ham litt

Etter at Veton Berisha og resten av Viking-laget hadde sløst med sjansene, var det en gammel Viking-junior som gikk i bakken i motstanders boks.

Problemet for Viking er at Herman Kleppa ikke lenger er Viking-spiller. Han spiller for Mjøndalen, og kampens dommer pekte resolutt på straffemerket.

Christian Gauseth la ned ballen og så rolig ut i det han ventet på at dommer skulle gi ham klarsignalet. Men vanligvis sikre Gauseth leverte et horribelt straffespark.

– Det er Christian Gauseth som selvfølgelig trer frem for å ta den. Det er ham du vil ha i de situasjonene, og han ønsker å være der selv. Men er svikter han. Det er en bra redning, men ikke all verden til straffe fra Gauseth, sa TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp i Fotballxtra-studio.

– Det så ut som nervene tok Gauseth litt. Der så han preget ut, sa Huseklepp om straffesparket.

Hovedpersonen selv var svært skuffet etter kampen.

– Det er grusomt. En voldsom skyldfølelse og en voldsom bitterhet over en dårlig utført spark på ballen. Jeg er veldig lite fornøyd med det. Det gjør så vondt som fotball kan bli, sier Christian Gauseth til TV 2.

– Det sparket blir avgjørende i dag. Jeg tror det hadde sett annerledes ut om den hadde gått i mål. Jeg er veldig lei meg, sier Gauseth.