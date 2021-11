Mandag kommer årets høyeste strømpriser

Natt til mandag ligger strømprisen på over en krone fra klokken 04.00, men mellom klokken 17.00 og 18.00 får prisen en uvanlig høy topp.

Da vil strømmen koste 348 øre for spotpriskunder på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Også den påfølgende timen er spotprisen høy, med 334 øre, før prisen synker igjen.

Det er uten påslag og nettleie, som kommer i tillegg.

Prishoppet føyer seg til trenden som har pågått i sommer og høst, med svært høye strømpriser for deler av Sør-Norge. Lave vannlagre, lite vind, og høye priser på gass, CO2 og kull har bidratt til at strømprisene har skutt til værs.

Mandagens timespris på 3,48 kroner per kWh setter imidlertid årsrekord.

Dyrest hittil i år

Pressekontakt i NordPool, Stina Johansen, bekrefter at prisen, som gjelder for områdene Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, er usedvanlig høy.

– Det er den høyeste timeprisen vi har sett i år, sier Johansen.

Hun legger til at det er vanlig at prisene er høyere enkelte timer på dagen, og understreker at dagsprisen på 122 øre per kWh i samme områder er mer normal for tiden vi er i.

DYRESTE I ÅR: Lite vann i Sør-Norge, lite vind i vindmøllene, høye gass- og kullpriser i Europa, sender strømprisen oppover til rekordhøyder. Pressekontakt for NordPool, Stina Johansen, sier mandagens pris blir årets høyeste. Foto: Aage Aune / TV 2

Johansen sier hun ikke kjenner til detaljene rundt årsaken til prishoppet, men peker på at kaldere temperaturer kan bidra til dyrere strøm.

– Veldig, veldig høyt

Markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, Geir Arne Gundersen, er enig i at timesprisen er uvanlig høy.

HØYE PRISER: Markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, Geir Arne Gundersen, sier det er lenge siden sist man så en så høy timespris som er varslet mandag. Foto: NorgesEnergi

– Jeg kan ikke huske å ha sett slike priser på veldig lang tid. Det er veldig, veldig høyt. Det har jo vært noen timer i høst hvor det har vært over to kroner, men over tre kroner er det svært lenge siden vi har sett – uten at jeg har alle tallene foran meg, sier Gundersen.

Han peker på trenden som har vært gjennom hele sommeren og høsten, med svært høye strømpriser sør i landet, og langt rimeligere strøm i nord.

– Det har tidvis vært både tre, fire og fem ganger dyrere i sør enn i nord, så det har vært til dels ekstreme forskjeller, sier han.

Hovedgrunnen til de store prisforskjellene er begrenset overføringskapasitet mellom nord og sør, og at været i nord, med mer regn og vind både i sommer og høst, har bidratt til fullere vannmagasiner og høy produksjon av vindkraft både i Nord-Norge og i Nord-Sverige.

Gundersen sier det er en rekke faktorer som bidrar til at strømmen blir dyr.

Det viktigste er været, men medvirkende faktorer er også prisene på CO2, kull og gass, samt lavere produksjon enn vanlig av vindkraft på kontinentet.

– Det er altså en sammenfatning av flere faktorer som presser prisene opp.