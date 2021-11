Klopp freste mot dommeren etter sesongens første tap

West Ham - Liverpool 3-2

Høytflyvende Liverpool har cruiset seg gjennom Champions League-gruppespillet, og gått ubeseiret i Premier League denne sesongen.

Men borte mot West Ham søndag kveld fikk Jürgen Klopps menn det uventet tøft mot West Ham.

West Ham hadde nemlig planen klar: Gjøre jobben surt for Liverpool-keeper Alisson på dødballer.

To ganger scoret London-klubben på hjørnespark, hvor den brasilianske målvakten var skyldig i den ene.

Se matchvinnerscoringen i videovinduet øverst!

En frisparkperle fra Trent Alexander-Arnold og et sjeldent mål av Divock Origi var ikke nok for Liverpool.

West Ham scoret tre ganger, og påførte dermed Liverpool deres første tap for sesongen. Det betyr også at London-klubben passerer Liverpool på tabellen.

Klopp mener Liverpool ble fradømt

Jürgen Klopp var frustrert over flere avgjørelser gikk mot. VAR var inne å kikket på West Hams første scoring, etter at Alisson slapp inn en en corner. Men Liverpool fikk ikke gehør.

– Noen av situasjonen skulle gått den andre veien. Det første målet skal være et frispark. Hvordan skal han ta ballen når noen går i armen hans? spør Klopp seg.

Noen minutter senere kunne West Hams Aaron Cresswell blitt utvist etter å ha satt knottene i Jordan Henderson.

– Det er en uforsvarlig takling. Selv om han treffer ballen, så må han være ansvarlig. To viktige avgjørelser mot oss, sier Klopp.

– Viktige avgjørelser gikk i mot oss, sier Klopp tydelig.

Liverpool-manageren får ikke støtte i studio på Alisson-situasjonen.

– Det er fryktelig svakt keeperspill. Hopper rett inn i motspiller, vil ha frispark som han ikke skal ha. Godt dømt av dommer, sier Jesper Mathisen.

Målvakten hadde ingen god dag i studio. Også på West Hams andre mål kan det stilles spørsmålstegn rundt sisteskansens prestasjon.

– Det er kanskje et forsøk på å få fokuset bort fra keeper, sier Mathisen om Klopps utspill.

Stor West Ham-kveld

For West Ham var stemningen et helt annen.

– Dette var en stor seier mot et godt lag. Jeg er virkelig stolt, sier West Ham-sjef David Moyes.

– Fantastisk gjort i dag av alle. Vi hadde en plan som fungerte, sier Kurt Zouma, som ble matchvinner for West Ham.

West Ham har fortsatt suksessen fra forrige sesong, da de endte på sjetteplass i Premier League. Nå er London-klubben nummer tre.

– For et lag de er for tiden. Det har aldri gått bedre for West Ham, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

VAR-drama og Alisson-tabbe

Allerede fra start av ble det action, og West Ham tok umiddelbart i bruk ett av sine fremste våpen.

Selvmål: Her tabber Alisson seg ut

Et hjørnespark ble svinget inn mot West Hams store spillere Michail Antonio og Angelo Ogbonna, som skapte trøbbel for Alisson. Liverpools keeper var bort på ballen, men den gikk i eget bur.

Brasilianeren mener han ble hindret, men en VAR-sjekk konkluderte med at ingenting ulovlig ble gjort.

– Jeg kan ikke se at det er noe feil med den situasjonen i utgangspunktet, sa TV 2s ekspertkommenatator Nils Johan Semb.

Dermed tok West Ham en tidlig ledelse mot Liverpool. Jubelen brøt løs på London Stadium, mens Liverpool-leiren var tydelig opprørt.

Dramet fortsatte, for minutter senere satte Aaron Cresswell knottene i Jordan Henderson. Backen var først på ballen, men foten traff deretter Henderson stygt. Da måtte teamet i VAR-bussen igjen ta en avgjørelse.

Konklusjonen ble at det ikke holdt til å vise ut Cresswell. Liverpool har på de første 15 kampene denne sesongen fått fem utvisninger på motstanderlaget, men denne gangen ble det med et frispark.

– En helt riktig avgjørelse, mente Semb.

For et frispark av Alexander-Arnold!

Frisparkperle

Liverpool fortvilte, men før pause fikk Jürgen Klopps menn frispark like utenfor 16-meteren. Trent Alexander-Arnold og Mohamed Salah stilte seg opp, og førstenevnte fikk et nydelig treff. Ballen limte seg i krysset, utagbart for Lukasz Fabianski.

Slakter Salah: – Dette er filming

– Det er vidunderlig og så perfekt. Det er ikke mulig å gjøre det bedre, sa Semb.

Dermed gikk lagene til pause med 1-1.

Om det ikke ble like mye action i starten av 2. omgang, skjedde det ting foran begge mål. Først headet Craig Dawson en ny, farlig West Ham-corner i tverrligger, før Sadio Mané ble hindret av en god Fabianski-redning.

To kjappe West Ham-mål

Men West Ham-skulle få sine muligheter. Mané rotet bort ballen, og da kontret hjemmelaget for full maskin. Jarod Bowen fant Pablo Fornals, som sendte ballen forbi Alisson og i mål.

Fornals sender West Ham foran

– Allisson langt ute av mål gir mindre reaksjonstid til å rekke ned, sa kommentator Øyvind Alsaker.

Ti minutter senere gjentok West Ham suksessoppskriften. På et nytt godt hjørnespark lurte Kurt Zouma, som headet inn West Hams tredje.

– Nå trør han å slippe jubelen løs, David Moyes. Det ser unektelig lyst ut. Å stresse Liverpools målvakt har virkelig betalt seg i kveld, sa Alsaker.

Men Liverpool ga ikke opp. En lekker detalj fra Divock Origi gjorde at han fikk snudd seg foran mål, og banket inn reduseringen.