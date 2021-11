«Ahmed» kan bli halshugget for å ha hjulpet Norge

Regnet vil snart gå over til snø – vinteren står for døra Afghanistan.

I et hus utenfor Mazar-i-Sharif bor en mann med en historie som også angår Norge.

– Dette er en t-skjorte fra den norske hæren, som de gav til oss, forteller «Ahmed» – som vi har valgt å kalle ham – lavmælt.

Fargene i det norske flagget på skulderen er klare, presskanten viser at han aldri har turt å ha den på seg.

Fra en hemmelig plass finner Ahmed frem bildene mange av kollegaene hans har brent i frykt for å bli knyttet til Norge og ISAF-styrken. I starten var de over 20 personer i samme situasjon, nå er det tolv igjen. De andre har fått opphold i Sverige, Tyskland, Storbritannia og USA.

– Dette er Hugo, Ivar og Sven Erik. Ahmed blir varm i stemmen etter som fingrene glir over bildene.

– Du ser glad ut?

– Ja, på den tiden hadde jeg det veldig fint.

Minnene fra de fire årene han jobbet som vaktmester i Camp Nidaros er mange og gode. Nordmennene var et folk en virkelig kunne stole på, forteller han.

– Vi pleide å si til venner og slektninger at nordmennene er best i verden. De er skikkelige folk.

Han forteller om livet i Camp Nidaros, og den fine tiden sammen med de norske soldatene han en gang så på som sine venner.

– Stoler du fortsatt på nordmenn?

– I løpet av tiden jeg jobbet med dem løy de aldri til meg. Jeg håper at de ikke vil føre oss bak lyset denne gangen heller.

– Siden de lovte det, er jeg sikker på at de vil evakuere oss. Men jeg forstår ikke hvorfor det ikke skjer noe.

Da Taliban tok over Afghanistan i august i år fryktet Ahmed, og de andre som har jobbet for Norge, for livet.

I løpet av de neste 20 årene med krig i Afghanistan, har Taliban flere ganger kunngjort at alle som samarbeidet med fienden, også er deres fiende og bør bli halshogd.

Stor var derfor gleden da Ahmed, og andre som har jobbet for Norge i Maimana, Kabul og Mazar-i-Sharif i august fikk en tekstmelding fra norske tjenestemenn i Afghanistan. Der stod det at de og familiene skulle møte ved den internasjonale flyplassen i Kabul for å bli evakuert:

«Vi er fra norske styresmakter. Vi forsøker å evakuere dere. Trenger dere hjelp så si fra hvor dere befinner dere».

Men da en selvmordsbombe rammet den internasjonale flyplassen i Kabul, 26. august, kom kontrameldingen:

– På natten sendte de oss en ny beskjed der de sa at de dessverre hadde stanset evakueringen, forteller Ahmed.

– Har du hørt noe fra norske styresmakter etter det?

– Ikke enda, sier Ahmed lavt og kikker mot rommet der hans kone og tre år gamle datter oppholder seg.

Vi går opp trappen til taket. På en liten avsats innenfor ståldøren som knapt holder kulden ute, sitter tre kanarifugler i bur. To hvite og en gul.

Ahmed heller forsiktig litt fuglefrø i matskålen.

– Alle slektningene våre spør hvorfor de jobbet for andre land som Sverige, Tyskland og Storbritannia er evakuerte.

At også hans egen kone nå tviler på at de vil bli evakuert er hardt å bære.

– Kan vi ta en pause?

Følelsene tar overhånd, og Ahmed går ut på taket av huset som nå er familiens skjulested.

En iskald vind feier regn inn fra nord.

Ikke langt unna hører vi bønneropet fra moskeen.

Fremdeles stoler Ahmed på at nordmenn er et folk som står for sitt ord.

Men tvilen gnager seg lengre og lengre inn for hver dag som går.

Jobbes med søknadsordning

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier til TV 2 at det jobbes med en søknadsordning for tidligere ansatte i Forsvaret i Afghanistan, men han kan ikke si når den vil være klar.

– Jeg forstår veldig godt frustrasjonen og ønske om å komme ut blant de som har vært ansatt i det norske forsvaret, sier Enoksen.

Mens Sverige, Storbritannia og en rekke andre land har gjenopptatt evakueringene av tidligere lokalt ansatte fra Afghanistan vil ikke Forsvarsministeren gi noen garantier.

Odd Roger Enoksen, Forsvarsminister, Sp. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi har tatt ut noen, men det ligger litt ulike ting som ligger til grunn for at vi skal ta ut flere. Den søknadsorden jobber vi med nå, sier Enoksen.

– Hva er de ulike tingene som ligger til grunn?

– Det kan jeg ikke gå inn på, men det viktigste nå er å få gjennomført den nye søknadsordningen så fort som mulig, avslutter Enoksen.

– Norge må ta ansvar

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes legger press på regjeringen for å få ut de 12 afghanerne som jobbet for de norske styrkene i Mazar-i-Sharif i perioden 2006-2014.

Bjørnar Moxnes, leder Rødt. Foto: Martin Leigland / TV 2

– De har gjort en jobb for Norge, de har gjort det med både fare for liv og helse for både seg og familien sin. Derfor skal det bare mangle at Norge hjelper de som trenger hjelp. Det er et ansvar vi har og må ta, sier Moxnes til TV 2.

Kristian Berg Harpviken, forsker ved Institutt for Fredsforskning forteller at det har vært mange tilfeller der folk som har jobbet for utenlandske styrker har blitt utsatt for represalier.

– Det er litt uklart om det er i Taliban-ledelsens regi eller om det er andre som tar hevn, sier Harpviken.

Kristian Berg Harpviken, Sosiolog ved Institutt for Fredsforskning. Foto: Gorm Kallestad

Han understreker at situasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og særdeles utrygg.

– Det er ingen tvil om at de som har jobbet for de utenlandske styrkene har mer å frykte enn en allmenn afghaner, sier Harpviken.