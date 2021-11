Mann falt ned bratt terreng - luftambulanse er på vei

En person har falt ned i et bratt terreng på vei opp Vomtinden i Narvik.

Søndag etter middag får Hovedrednignssentralen melding om et fall i bratt terreng i Narvik, skriver de på Twitter. Luftambulanse er på vei til stedet.

– Det er fire i et turfølge, hvor en av dem har falt ned et bratt terreng, sier vakthavende operasjonsleder Lars Nedrevåg i Hovedreningssentralen (HRS) til TV 2 like etter klokka 16.

Han legger til at ulendt terreng og mørke gjør det vanskelig for redningsmannskap å komme frem til personen.

Mannen er lokalisert, ivaretatt og fraktet til sykehus med luftambulanse, skriver HRS i en oppdatert Twitter-melding klokka 16:25.