Bodø/Glimts serieledelse krympet

Haugesund - Bodø/Glimt 2-2

Bodø/Glimt har lagt bak seg en eventyrlig periode, med to glitrende kamper mot den italienske giganten Roma.

Søndag vendte nordlendingene tilbake til mer hverdagslige omgivelser da de kom til Haugesund Stadion og spilte uavgjort.

– For min egen del følte jeg meg fin i beina. Samtidig er den en stor utfordring å gå fa det vi gjør fra torsdagen, og komme hit og skulle levere, sier Brede Moe til TV 2 etter kampen.

– Det vises kanskje de første ti minuttene at vi ikke var helt klar. Vi visste at de kom til å komme med fullt trøkk. Vi vet hva Haugesund står for, men håndterte det dårlig, sier han.

– Vi må prestere i Eliteserien. Det er der der det er flest kamper, og hvor vi legger grunnlaget for slike opplevelser vi hadde mot Roma, sier Moe.

Han er ikke fornøyd med kampen mot Haugesund.

Trener Kjetil Knutsen mener at laget hans spilte ganske bra, foruten å ha «fått en leksjon» de ti første minuttene.

– Det er ikke lett på en litt humpete gressbane å spille sambafotball med en litt lavtliggende motstander, påpeker han til TV 2.

– Så det er en tålmodighetsprøve. Jeg synes at summen av det vi gjør i dag likevel er ganske bra, fortsetter han.

Haugesund sjokkerte

– Haugesund har ikke hatt en midtukekamp, slik vi har hatt, så det er naturlig at Haugesund har mer energi enn oss, sa Bodø/Glimts Ulrik Saltnes, som benyttet en liten del av sin lange skadeperiode på å gjeste FotballXtra-studio.

Allerede fra dommerens første fløyteblås virket Saltnes' antagelse å stemme. Gjennom kampens åpning var det nemlig spill mot ett mål, og det var de gules.

Haugesund fremsto svært energisk og angrepsvillig, mens Bodø/Glimt virket passive i åpningen.

Etter å ha produsert flere gigantiske målsjanser i åpningsminuttene, scoret Alexander Søderlund etter ti minutter. Haugesund-veteranen trillet Thore Pedersens målgivende pasning enkelt i mål fra kloss hold, til Saltnes store frustrasjon.

– Nå er det på tide å møte opp, sa han.

Oppfordringen så ut til å bruke litt tid på de om lag 140 kilometerne fra studio i Bergen til Haugesund Stadion. I det kampuret nærmet seg 30-tallet kviknet imidlertid serielederen til, og overtok etter hvert initiativet i kampen.

Selv om de gule presset hjemmelaget hardt, og sto for det meste av ballinnehavet, uteble målene i den første omgangen.

Med ett kvarter igjen klarte ikke Haugesund å stå imot Glimts press lenger, da innbytter Hugo Vetlesen dukket opp og scoret to mål på ti minutter.

På overtid utliknet Mads Sande for hjemmelaget, og kampen endte dermed 2-2.

Selv om José Mourinho allerede har kåret Bodø/Glimt til seriemester, lurer det et lite skjær i sjøen i den nordnorske gullskutens ferd mot havnen.

Molde tok innpå

Molde slo nemlig nådeløst tilbake etter ydmykelsen på Marienlyst forrige serierunde. Molde herjet med Sandefjord i starten av søndagens kamp.

Med scoringer fra Magnus Wolf Eikrem, Ola Brynhildsen og Sheriff Sinyan ledet moldenserne med tre mål etter 35 minutter.

Like før full tid reduserte Sandefjord ved Erik Brenden. Det hindret likevel ikke Molde i å ta tre poeng.

Dermed krymper Bodø/Glimts ledelse til fem poeng i det det gjenstår fire serierunder.