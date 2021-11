Kilder til TV 2: Roma har tatt kontakt om Botheim etter Glimt-suksessen

Botheim scoret tre mål på to kamper i Conference League mot AS Roma.

Scoringene feiret han med å holde en fiktiv telefon mot øret. Og nå har det begynt å bli aktivitet på telefonlinjen mellom Roma og den norske spissens representanter.

Ifølge TV 2s opplysninger har Roma tatt kontakt med folk rundt Botheim for å diskutere en mulig overgang for Bodø/Glimt-suksessen.

Roma-rival Lazio skal også være blant klubbene som jakter U21-landslagsspilleren. De to klubbene fra den italienske hovedstaden skal være i dialog med Botheims agent Jim Solbakken.

– Når det kommer til spillerlogistikk, enten det er sant eller ikke, så har vi dessverre ingen kommentar til sånne ting. Det er for mye rariteter og rykter, så vi holder oss til den policyen, sier Håvard Sakariassen, som er ansvarlig for spillerlogistikk i Bodø/Glimt.

Botheims agent Solbakken har ikke besvart TV 2s henvendelse. Spilleren selv er i startoppstillingen til Glimt som møter Haugesund borte søndag klokken 17.00.

Botheim var ettertraktet blant mindre italienske klubber allerede i sommer, etter en vellykket vårsesong i Eliteserien, men interessen har eksplodert etter oppvisningene mot Roma i Conference League.

Kontrakten med Bodø/Glimt varer til 31. desember 2022. Det betyr at overgangsvinduet i januar trolig er siste mulighet for klubben til å innkassere en betydelig overgangssum for 21-åringen.

Oslo-guttens markedsverdi har skutt i været siden han i februar signerte for Bodø/Glimt etter å ha blitt løst fra kontrakten med Rosenborg.

Botheim har notert seg for 19 mål og ni målgivende pasninger på 39 kamper for de gulkledde denne sesongen.

Han er ikke den eneste ettertraktede spilleren på Bodø/Glimt:

Fredrik Bjørkan forlater klubben etter nyttår når kontrakten hans løper ut. Det er stor interesse for venstrebacken både i Italia, Nederland og Belgia.

Marius Lodes kontrakt løper også ut ved nyttår. Han har tidligere tiltrukket seg interesse fra Italia.

Patrick Berg følges fortsatt tett av Heerenveen, som prøvde å signere ham i sommer, men kommer trolig til å bli høyaktuell for langt mer kjøpssterke klubber etter prestasjonene på klubb- og landslag i høst.

Ola Solbakkens prestasjoner, og uttaket på A-landslaget, har heller ikke skadet interessen rundt den hurtige trøndervingen.