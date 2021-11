Ranieri mener Arsenal-spillerne var respektløse

En strålende Ben Foster (38) frustrerte Arsenal som både bommet på straffe og ødela for seg selv flere ganger, men en unggutt i form reddet dagen. Etterpå er Claudio Ranieri sint.

Arsenal - Watford 1-0

Grunnen til Watford-managerens frustrasjon, er måten vinnermålet til Arsenal kom på.

Ozan Tufan satte seg ned med en skade. Watford spilte ballen ut til innkast på egen banehalvdel, men Arsenal spilte heller videre enn å gi ballen tilbake til Watford.

20 sekunder senere satt ballen i mål for «The Gunners».

– Når vi spiller ballen ut frivillig, forventer alle at (motstanderen) skal gi ballen tilbake. Men det var ingen respekt å få fra Arsenal-spillerne, sier Ranieri til BBC.

Mikel Arteta svarer.

– Jeg vil si at vi er det mest ærlige laget, og at vi på noen måter kan bli naive. Hvis han føler det slik mot klubben vår, må jeg beklage hvis det er tilfellet. Men jeg er sikker på at det ikke var intensjonen å dra noen fordel, sier Arsenal-manageren.

– Deilig å score

Tre strake tap og 0-9 i målforskjell var Arsenals Premier League-fangst i starten av sesongen. Siden har ikke Mikel Artetas mannskap tap, og Nord-London-klubben har nærmet seg topp 4.

Mot Watford ble Arsenal stoppet flere ganger av 38 år-gamle Ben Foster, som blant annet reddet et Aubameyang-straffespark i sin 500. kamp i Premier League.

Men Arsenal fikk scoringen sin etter en strålende avslutning av Emile Smith-Rowe etter 56 minutter, som scoret i sin tredje kamp på rad.

– Jeg har trent mye på dette, så det var deilig å score, sier 21-åringen.

Se matchvinner-scoringen i videovinduet øverst!

Ødela mål – Ødegaard rasende

Den ledelsen kunne blitt økt, da Martin Ødegaard trodde han scoret. Men dessverre for drammenseren var offsideplasserte Aubameyang frempå med en tå, som gjorde at målet ble annullert.

Det frustrerte Ødegaard, ettersom ballen uansett ville gått i mål.

– Det var pur glede og lettelse på Ødegaard. Men det ble frustrasjon, fortvilelse og beklagelse fra Aubameyang, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Det ble likevel ikke skjebnesvangert for Arsenal, som vinner 1-0, passerer Manchester United og klatrer til femteplass i Premier League.

– Det viser hvor langt vi har kommet, og hvordan laget har utviklet seg, sier Arsenal-manager Mikel Arteta.

Annulert mål og straffebom

Arsenal så ut til å få en drømmestart på kampen da Bukayo Saka sendte ballen i mål fra kort hold etter bare seks minutter.

Men ettersom Ben Foster var lang ute, satt Watfords keeper Saka i offside. dermed ble målet underkjent. Unggutten burde latt Aubameyang avsluttet, som ikke var i offside.

For bortelaget var Joshua King igjen med fra start, og nordmannen markerte seg tidlig da han var oppe med en albue i ansiktet på Gabirel. Det endte med gult kort.

Aubameyang til TV 2: – Ødegaard har kommet med noe spesielt til klubben

Arsenal var det førende laget, og fikk god hjelp av en tidligere Tottenham-spiller. Et tilsynelatende ufarlig sleivspark endte hos Alexandre Lacazette, men Danny Rose kom i hundre inn i franskmannen uten være i nærheten av ball, og da pekte dommeren på straffemerket.

– Det er særdeles klønete av Danny Rose, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

– Et av de klareste straffesparkene vi har sett i 2021, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Dermed fikk Pierre-Emerick Aubameyang muligheten til å sende Arsenal foran fra ellevemetersmerket. Men Gabon-spissens forsøk ble stanset av Foster. Det var Aubameyangs fjerde straffebom på tretten forsøk i Premier League

– De tallene er ikke imponerende. Det spørs om det ikke er en ny straffesaker neste gang, sier Jesper Mathisen.

Her bommer Aubameyang på straffe

Watfords sisteskanse Foster hadde en strålende 1. omgang, og like før pause hindret 38-åringen Gabriels hodestøt med en beinparade.

Kunne blitt to norske scoringer

Men etter 56 minutter måtte Foster gi tapt. Ben White plukket opp en løs ball fra Juraj Kucka, som etter hvert ble taklet videre til Emile Smith-Rowe. 21-åringen banket til, og ballen snek seg ned i hjørnet.

Dermed fikk Arsenal omsider scoringen sin.

– Han fortsetter sin elleville form, sa Ween.

Etter 69 minutter kom Martin Ødegaard inn for Alexandre Lacazette, og nordmann gjorde seg umiddelbart til merke da han satt ballen i mål. Men den ødela Aubameyang da han var frempå med tåen.

Det kunne ha straffet seg, for i andre enden fikk Joshua King muligheten fra en skå vinkel på åpent mål etter svakt keeperspill av Aaron Ramsdale, men avslutningen gikk utenfor.

På overtid fikk Kucka sitt andre gule, og dermed måtte Watford fullføre med ti mann på banen.

Mer skjedde det ikke, og Arsenal kunne juble for tre poeng.