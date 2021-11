To omstridte VAR-situasjoner da Conte var nære marerittstart: – Kommer til å bli diskutert

Everton-Tottenham 0-0 (0-0)

Se straffesituasjonen og bedøm selv i videovinduet øverst!

Antonio Conte var søndag tilbake på sidelinjen i Premier League.

I første omgang var det italienerens elever som skapte mest, men de store sjansene uteble. I andre omgang skiftet kampen bilde og hjemmelaget tok mer og mer over.

Det var få sjanser, men nok av hendelser som trolig blir hovedtema rundt de fleste lunsjbord i den blå delen av Liverpool mandag. To ganger måtte kampens dommer Chris Kavanagh bort til VAR-skjermen, og begge gangene gikk avgjørelsene imot Everton.



Holgate får direkte rødt kort etter stygg takling

Raste etter dommeravgjørelse

Det var lett å se at Antonio Contes filosofi hadde smittet over på enkelt av Spurs-spillerne allerede. Spesielt synlig var det på vingbackene.

Emerson Royal og Sergio Reguilón fikk få pustepauser, og tilbrakte store deler av kampen på Evertons banehalvdel.

Det skjedde svært lite i kampen, men etter 62 minutter tok det fyr på Goodison Park. Richarlison rundet Hugo Lloris, men smalt i bakken. Dommer pekte resolutt på straffemerket.

Tottenham-spillerne raste mot dommerens avgjørelse. Det tok ikke lang tid før dommeren ble kalt bort til VAR-skjermen. Etter å ha sett hendelsen i reprise endret Chris Kavanagh mening.

– Jeg var like ved da det skjedde, og min første tanke var at Hugo var på ballen. Jeg har ikke sett reprisen, men fra min posisjon så det helt klart ut som om at han var på ballen, sier Eric Dier etter kampen.

Dermed var det Everton-spillernes tur til å rase mot dommeren, det samme gjorde Rafael Benitez, som forstod fryktelig lite av avgjørelsen.

– Den kan diskuteres opp og ned, men Kavanagh har tatt avgjørelsen, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

VAR: Chris Kavanagh måtte flere ganger bort til VAR-skjermen. Foto: Jon Super

Mer VAR-drama

Everton fortsatte å presse Antonio Contes menn og var flere ganger nære å score målet som ville gitt dem tre poeng. Men det var Tottenham som var nærmest. Fem minutter før slutt hamret Giovani Lo Celso til, men ballen smalt i stolpen.

Da kampen gikk inn i overtidsminuttene skulle VAR igjen gå imot Everton. Mason Holgate trøkket til i en takling og Pierre Højbjerg ble liggende. Reprisen viste at Holgate var på ball, men at han fullførte taklingen og med det traff dansken med knottene sine.

Etter en rask titt på VAR-skjermen var ikke kampens dommer i tvil. Rødt kort til Everton-spilleren.

– Den kommer til å bli diskutert, sa Osnes.

– Vi har sett noen slike taklinger og jeg skjønner ikke hvorfor han gjør det. Han vet at VAR følger med, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.