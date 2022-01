Alejandro Fuentes har blitt trebarnsfar

Sanger og tidligere «Skal vi danse»-deltaker Alejandro Fuentes (34) deler på Instagram at han har blitt trebarnsfar.

Fuentes og hans kone Christina Kobbeltvedt Fuentes har nemlig fått ei lita jente, og avslører at hun har fått navnet Lili.

Fuentes og kona har vært gift i syv år, og har sønnene Max (5) og Leo (1) fra før.

Kjøpte oppdragelsesbok

I et tidligere intervju med God kveld Norge fortalte Fuentes at han ble veldig spent da han fikk vite at de ventet ei jente. Han gjorde også mange forberedelser i forkant:

– Jeg har bestilt et par bøker om hvordan man oppdrar jenter. Det var det første jeg gjorde, inn på Amazon, og fant «The art of raising a daughter», sa han til God kveld Norge da.

Å bli far til ei jente var nytt for Fuentes og han håpet at det ville hjelpe med andres erfaringer.

Han beskriver seg selv som en snill konge når det gjelder hans papparolle, men tror at en datter vil sjarmere han og gjøre han enda mer snill.

– Hun får meg nok lettere rundt lillefinger, så da blir jeg ekstra snill konge, sa Fuentes da.

Ville være med familien

34-åringen valgte å avlyse sin juleturné i desember for å tilbringe mer tid sammen med familien sin.

Ettersom deres tredje barn var på vei, og han allerede hadde vært borte åtte uker på grunn av «Skal vi danse», ville han være hjemme.

DROPPET JULETURNÉ: Alejandro Fuentes droppet sin juleturné i desember for å være mer hjemme før datteren kom til verden. Før dette hadde han brukt åtte uker på «Skal vi danse». Foto: Christoffer Andersen / TV 2

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig å måtte avlyse, men ut ifra det jeg selv har opplevd rundt juletider som barn, så er det enda viktigere for meg å prioritere familien min først. Det kommer flere jul, men ikke flere kids, sa han til God kveld Norge da.

Fuentes ble først et kjent fjes etter at han tok tredjeplassen i Idol i 2005.

I 2021 var han også med i «Skal vi danse» sammen med proffdanser Maria Isabel Lie Ramella.

Han forlovet seg i 2012 med Kobbeltvedt Fuentes, og sommeren 2014 giftet paret seg i Domkirken i Kristiansand.