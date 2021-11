Person fraktes til sykehus med helikopter etter at barn falt i vannet

Saken oppdateres

Politiet fikk melding om et barn som falt i vannet cirka klokken 12.30 søndag.

Det viste seg at det dreide seg om et barn som falt i vannet utenfor Sandve havn på Karmøy.

REDNINGSMANN: Alle nødetater var på stedet. Foto: Arne Gunnar Olsen

Barnet ble reddet og fraktet til land av en surfer, men like etter meldte politiet at det var fem personer i vannet på stedet, og at en av dem hadde mistet bevisstheten.

Hovedredningssentralen (HRS) sendte et redningshelikopter, og personen ble heist opp fra vannet og fraktet til Haukeland universitetssykehus.

Hendelsesforløpet et foreløpig uklart, men operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at barnet som først gikk i vannet var en gutt.

– Det vi vet er at det var tre gutter som befant seg på moloen i nærheten. En av dem ble tatt av en bølge. De var til fots, sier Randulff.

Gutten fikk ganske raskt hjelp av surfere.

REDNINGSAKSJON: Redningshelikopter fraktet en voksen person til sykehus. Foto: Arne Gunnar Olsen

– Det var surfere i området som bidro i redningen, men det er uklart om det er en av disse som mistet bevisstheten og som nå er flydd til Haukeland, sier operasjonslederen.

Randulff sier at gutten er ved bevissthet, men at skadeomfanget er uavklart.

HRS opplyser luftambulanse, Helse, Brann og Politi, i tillegg til både Redningsskøyta og Røde Kors deltok i redningsaksjonen.

Det skal nå ikke være flere personer i vannet. Helikopteret er på vei til Haukeland med den voksne pasienten. Barnet er om bord i ambulanse. Politiet er på stedet og samler informasjon om hendelsesforløpet. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) November 7, 2021

De fire andre som bidro til redningsaksjonen er nå oppe fra vannet, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Barnet som falt i vannet tas hånd om av ambulanse på stedet.

Ekstrem sjø

– Vi ble varslet omtrent 12.15 om en person som lå i vannet ved moloen på Sande. Det ble sendt ut ressurser fra både brann, helse og politi, og HRS var inne i bildet med båter og helikopter, forteller innsatsleder på stedet, Fritz Arne Lilleskog.

Lilleskog forteller at situasjonen siden utviklet seg til at ytterligere en person var uti, for å forsøke å få den første ut av vannet.

– Det endte med to personer i vannet. Vi fikk etter hvert hjelp fra folk som kom til med surfebrett og hjalp til med redningsaksjonen, sier innsatslederen.

– Vi vet ikke noe mer enn at en person har gått i vannet, og sannsynligvis har vært i nærheten av dønningene. Det er ekstrem sjø her og det er veldig vanskelig å komme seg i land igjen, så han har blitt tatt ut av strømmen.



Lilleskog roser personene på stedet som tidlig forsøkte å hjelpe både gutten og den voksne mannen.



– Det er personer her som har gjort en enorm innsats for å få i land de som var i vannet. Det er bare å si tusen takk for den hjelpen folk gir når de ser noe som dette, sier han.

– Tragisk

En av surferne på stedet, Frode Berg, forteller om en dramatisk situasjon og sterke inntrykk. En gutt kom bort og ba ham om hjelp, og forklarte at en annen gutt hadde falt uti vannet ved moloen.

– Gutten kom og spurte om hjelp. Han var så rolig at jeg fikk ikke med meg hva som skjedde, men så forstod jeg at det var en som hadde kommet uti, forteller Berg.

Berg sier han ble med til stedet, og da så at også en annen mann var ute i vannet sammen med gutten.

– Akkurat da jeg fikk på meg drakten så jeg mannen slet veldig. Så kom det to andre surfere jeg ropte inn. Jeg kom meg uti rett etter dem, forteller Berg.

Han fikk mannen opp på brettet, mens gutten ble reddet inn av en fjerde surfer.

– Jeg holdt ham flytende og prøvde på hjertekompresjoner, som ikke var så lett uti der, til hjelpemannskapet kom.

– Det må ha vært tøffe inntrykk?

– Ja. Det blir nok tøffere etter hvert når jeg får kjent mer på det, sier Berg.

– Det er tragisk.