Ber fotballen øke presset på Qatar

Mesterskapet er omstridt på grunn av Qatars påståtte menneskerettsbrudd. I land som Norge har det gått en boikottdiskusjon.

– På den ene siden må vi gjøre det klart at vi vet hvor vi skal. På den andre siden må vi sørge for at VM ikke blir utnyttet til propaganda, sier HRW-direktør Wenzel Michalski.

– Fifa og alle kan og må utøve press, sier han.

Han sier de nasjonale fotballforbundene må sørge for at alle de samarbeider med i Qatar respekterer menneskerettighetene.

