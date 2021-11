Som fireåring ble han besatt av gamle skip: – Fascinasjonen har aldri sluppet taket

KLEPP (TV 2): Ivan Storm Juliussen (77) har solgt kunst for millioner. Han mistenker at utstillingen som foregår i disse dager kan bli den siste.

– Når jeg tenker på alt arbeidet som skal til, så er det stor mulighet for at dette blir den siste. Men det rene maleriet kommer jeg til å fortsette med, sier han.

TV 2 treffer ham ute på den forblåste gården hans på Jæren, noen uker før utstillingen.

Det lukter av gamle sigaretter i den karakteristiske stua.

Små og store klenodier dekker vegger og gulv. Ulike modeller av skuter, gamle pistoler, utstoppede dyr, statuer og en rustning fra middelalderen.

Belysningen er dunkel og han sitter i en massiv chesterfield-stol.

– Når en er blitt 77 år, så ligger fremtiden stort sett bak deg. Men så lenge jeg ser, hører og kan gå, så har jeg ikke tenkt å pensjonere sjelen min, sier han.

Ble besatt

I 40 år har Storm Juliussen levd av maleriene. Ett av bildene hans er også innlemmet i kunstsamlingen på slottet.

Men fascinasjonen for gamle skuter har han hatt med seg så lenge han kan huske.

SISTE FINISH: I staffeliet jobber maleren med siste finpuss på ett av bildene som har vært stilt ut på rådhuset i Klepp denne helgen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da han var fire år gammel hadde onkelen hans laget en bitteliten seilskute. Øyeblikket da Storm Juliussen fikk se den lille skuta skulle sette føringer for resten av livet hans.

– Da fikk jeg fullstendig kick. Deluxe. Jeg ble helt betatt, sier han.

– Hva er det med skuter da?

– Det er så fascinerende som går an å få blitt, vet du. Seilskip er så vakkert og så mektig. Bare det å tenke på den historien vi har som sjøfartsnasjon.

Til og med huset han bor i er laget av det som en gang i tiden var skuter.

– Reisverket her består av forliste seilskip. Så du kan si at det henger i veggene. Jeg er omgitt av forliste skip, sier han.

Nervøs før utstillingen

De siste dagene har hans 14. utstilling vært tilgjengelig for fansen. Rundt 60 bilder, spredd utover den store salen på rådhuset i Klepp.

UTSTILT: Bla videre for å se et utvalg av bildene som har stått utstilt gjennom helgen. Foto: Kristian Myhre / TV 2 Les mer

Det har tatt ham tre år å male alt dette. Stort sett er det bilder av skip, i klassisk naturalistisk stil.

– Jeg maler det sånn at jeg vil at folk skal forstå. At de skal gå derifra uten å føle seg som en kunstidiot, sier han.

– For når du ser noe du forstår, og du forstår at det er noe med det – så har du faktisk greie på kunst. For alle mennesker er født med en iboende evne til å oppfatte det som er vakkert, ikke sant.

– Hvordan er det med nervene før utstillingen?

KJENNER PÅ NERVENE: Ivan Stom Juliussen (77) blir fremdeles nervøs før en utstilling. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg er like nervøs hver gang, sier han, før han løfter en finger i været som for å avbryte seg selv.

– Eller nei, jeg er ikke like nervøs hver gang. Jeg blir mer og mer nervøs for hver gang.

– Hvorfor det?

– Det viktigste for meg er at det kommer noen folk. Om jeg selger noe, det er så som så, men at det kommer folk som kan glede seg – det er det jeg håper på.

– En av Europas beste

Sist gang 77-åringen stilte ut, tilbake i 2015, ble det en eventyrlig suksess.

Ifølge Aftenbladet ble det under én av utstillingene registrert 18.000 besøkende og i løpet av en helg ble det solgt bilder for 1,2 millioner kroner.

TV 2 var ett av en rekke medier som var til stede under åpningen forrige torsdag.

Klokken 18 åpnet dørene og folk strømmet inn. Gjestene TV 2 snakket med sparte ikke på superlativene.

STORT OPPMØTE: Publikum strømmet til torsdag kveld, for å se på Storm Juliussens siste utstilling. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Dette er helt fantastisk. At en mann kan sitte og male alt dette, sier Turid Husebø.

– Han må være en av Europas beste innen sitt fag, sier Harald Otterstad.

I løpet av den første kvelden ble 24 verk solgt. Nesten halvparten revet bort på noen timer. Nervene har sluppet taket. Søndag ettermiddag var det solgt bilder for 1.6 millioner kroner.

– Jeg er nesten i sjokk. Dette hadde jeg ikke ventet. Det er en utrolig ære at så mange kommer hit for å se på det jeg har gjort. Det er helt fantastisk, sier han.