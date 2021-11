Bohinens Sarpsborg-forvandling: Går for klubbrekord i neste kamp

Den overlegne 4-1-seieren mot Stabæk lørdag var særpingenes fjerde strake seier og den femte på de siste seks kampene.

Fra å være like over streken, er nå Sarpsborg oppe på en trygg 8.plass og utenfor matematisk fare for å kunne rykke ned.

Og det attpåtil etter at klubben for tre uker siden gikk til det noe uvanlige skrittet og bekreftet at Bohinen er ferdig etter sesongen - med hele åtte seriekamper igjen å spille.

Vendepunktet i Bodø

– Er det dumt å ikke få fortsette med dette laget når det plutselig har løsnet?

– Jeg tenker ikke så mye på det. Den avgjørelsen er tatt. Det som er viktig for meg nå er å sikre at klubben er i Eliteserien også neste år. Det har vi nå klart. Og så har vi noen mindre mål fremover, som å vinne fem kamper på rad. Det har ikke klubben klart før i Eliteserien. Og med maks uttelling i de siste kampene setter vi også poengrekord, og det må jo også være et lite mål for oss, sa Bohinen til TV 2 etter kampen.

All den tid Sarpsborg i bronsesesongen 2017 tok hele 51 poeng, og Sarpsborg nå har 35 med fire kamper igjen å spille, er nok poengrekorden utenfor rekkevidde, men å vinne fem på rad på toppnivå kan bli en realitet når Odd kommer på besøk etter landslagspausen.

Ifølge Kristian Fardal Opseth, som ble byttet inn og puttet to på lørdag, skjedde det noe med laget i bortekampen mot Bodø/Glimt 17.oktober - ironisk nok den eneste av de siste seks kampene de ikke vant (1-2-tap).

– Vi tok et steg oppe i Bodø. Vi ligger under 0-1 og bestemmer oss plutselig for å begynne å spille. Og vi finner ut at det er noe vi egentlig mestrer ganske godt. Det har vi bygd videre på og fått mer selvtillit av. Det «klikker» bedre, det er bedre rytme, folk har fått bedre forståelse for hverandre, og vi har rett og slett bare bygd videre på prestasjonen i Bodø. Vi kan! Det bor mye i dette laget, og det har jeg sagt siden jeg kom hit. I det siste har vi klart å vise frem den kvaliteten som faktisk er her, sier han.

– Bør ikke Bohinen få fortsette å lede dette laget når han nå har fått det til å stemme såpass bra?

– Det legger jeg meg ikke oppi. Det er slike ting jeg ikke skal svare på, vet du!

Defensiv struktur, kontinuitet, formutløsning

Bohinen beskrev lørdagens prestasjon bare som «middels», til tross for en komfortabel 4-1-seier.

Fardal Opseth og Jonathan Lindseth puttet begge to hver, og Stabæk var i realiteten aldri i nærheten av å få med seg noe fra Sarpsborg stadion.

– Jeg har jobbet med spillerne i fire-fem måneder nå, og vi har fått samlet en fin gjeng etter hvert. Vi har klart å sette en form og struktur som jeg tror passer dem veldig bra, sier han.

– Er det mulig å sette fingeren på to-tre ting som dere har endret på?

– Det at vi har fått satt en ellever, det er viktig. At vi har kunne spille med de samme spillerne flere kamper i strekk. At enkeltspillere har kommet i form. At vi har satt en defensiv struktur som er sterk. Det er selvsagt flere ting, men det er noe av det.

Sarpsborg møter Odd hjemme etter landslagspausen 21.november, før de avslutter sesongen med Mjøndalen (borte), Tromsø (hjemme) og Brann (borte).