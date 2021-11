Disse tror Arve Juritzen gjemmer seg bak de andre «Maskorama»-maskene

Programleder og forfatter Arve Juritzen måtte forlate konkurransen «Maskorama» hvor han gjemte seg bak froskemasken.

Til God kveld Norge forteller Juritzen at han gjerne ville kommet lenger og ikke ville ryke i første program.

– Det var ikke noe gøy å ryke skal jeg være ærlig. Jeg har jobbet med dette siden august, og jeg og frosken hadde mange kjekke planer om hva vi skulle synge og fremføre, sier Juritzen.

60-åringen forteller at han blant annet hadde planlagt å synge Madonnas låt «Material Girl» i neste program, som han skulle kalt «Material Frog.»

Dekkhistorie

Juritzen er glad for at han fikk være med i programmet, men synes det skal bli fint å slippe å lyve mer til folk.

– Jeg hadde gruet meg litt til å lyve videre, så det fine ved at jeg gikk ut er at jeg slipper å lyve, ler han.

Dekkhistorien han hadde funnet på for denne lørdagen var at han var på bokturné sammen med Maud Angelica Behn som han har gitt ut sammen med.

Ettersom lørdagskveldene fremover blir ledig for Jurtizen ser han frem til å endelig kunne bli med på ting uten å måtte bortforklare seg.

– Nå kan jeg begynne å si ja til andre hyggelige invitasjoner jeg har. Tidligere har jeg mumlet eller svart «vet ikke», forteller han.

Leonardo DiCaprio vs. Bjørn Eidsvåg

Da detektiv-panelet i Maskorama, som består av stylist Jan Thomas, artist Marion Ravn og komiker Nicolay Ramm, skulle gjette på hvem frosken var kom det opp flere alternativer.

HOLLYWOOD: Da detektiv-panelet i Maskorama skulle gjette hvem frosken var kom blant annet navnet til skuespiller Leonardo DiCaprio opp. Foto: Jordan Strauss

Panelet gjettet alt fra tidligere fotballspiller Bernt Hulsker til skuespiller Leonardo DiCaprio og sanger Bjørn Eidsvåg.

– At de gjettet Bjørn Eidsvåg var dårlig gjort. Der må de si unnskyld til Bjørn, for han synger mye bedre, understreker Juritzen.

Han har forståelse for at ingen i panelet gjettet at det var han ettersom han mener at konkurransen ikke er helt hans vanlige arena.

– Men jeg vil si takk for at de gjettet Leonardo DiCaprio, sier Juritzen som gleder seg til å følge med videre på progrmmet.

Gjetter hvem som er bak maskene

Juritzen understreker at han ikke vet noe mer om programmet enn det som blir vist på TV og at han ikke har sett de andre deltakerne.

– Denne produksjonen er som en spionfilm. Man blir hentet på et hemmelig sted, og jeg har ikke sett de andre deltakerne utenom da vi sto på en linje på scenen, forteller han.

Han har likevel gjort seg opp noen tanker om hvem som kan stå bak noen av de andre maskene.

BAMSEN: Arve Juritzen tror ikke at hans eks, Anita Hegerland, er bamsen. Han vurderer likevel å ringe henne for å se hva hun sier dersom han spør. Foto: Julia Naglestad / Fremantle / NRK

– Jeg har en følelse på at havfruen er Birgit Skarstein, sier han.

Den tidligere programlederen tror det kan være roeren Skarstein ettersom han kunne se at det var ei trent dame som var så rett i ryggen.

– Jeg var sikker på at heldiggrisen var «Charter-Svein», men etter i går så tenker jeg nei. Det er gøy at noen har tippet Stordalen også.

– Så hørte jeg at min eks, Anita Hegerland, ble nevnt som bamsen. Jeg tror ikke det stemmer, men det er interessant at de gjetter det, sier Juritzen.

Han forteller at han vurderer å ringe sanger Hegerland for å høre hvilken dårlig unnskyldning eller dekkhistorie hun kommer opp med.

Selv mener han at bamsen tilhører en yngre stemme, og han sier at bamsen er en lav person.