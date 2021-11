Dette sier han om julebordsesongen

Smitten øker i Norge, men det er fortsatt håp for julebordsesongen.

Det er økende smittetrend i Norge, og de siste ukene har også tallet på antall innlagte pasienter med korona steget.

Den siste uken er det i snitt registrert 1.314 koronasmittede per dag, og mandag var 198 koronapasienter innlagt på sykehus.

Økende vaksinedekning har begrenset smitten og innleggelsene, men den siste tiden har nordmenn fått et mer avslappet forhold til smittevern.

Det bekymrer helsemyndighetene, og flere kommuner har innført inngripende smitteverntiltak.

Håp for julebord

Likevel er det håp for at julebordsesongen kan gjennomføres uten store begrensninger, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Men det forutsetter at de som er syke holder seg hjemme.

– Vi tenker at det å gå på julebord og det å leve normalt kan vi fortsette med, hvis vi bare passer på å holde oss hjemme når vi er syke, passer på å ta denne tredje vaksinedosen hvis vi blir tilbudt den, og følger de vanlige smittevernrådene. Da tror vi det er tilstrekkelig, sier han.

– Utfordrende

Helsedirektoratet har jevnlig gjort befolkningsundersøkelser for å overvåke hvordan nordmenn forholder seg til smittevernråd. Den siste tiden har andelen som holder seg hjemme dersom de er syke falt betraktelig, fra ni av ti til kun fire av ti.

Dette må helst skjerpes, og vi skal kunne leve tilnærmet som normalt, sier Nakstad.

– Det som er utfordrende er om smitten øker og øker, og flere blir lagt inn på sykehus. Da vil flere kommuner måtte vurdere strengere tiltak. Men det er ikke slik at julebord er så smittsomt i seg selv. Det er summen av hvor mange mennesker du er i kontakt med i løpet av en uke, som betyr noe.

– Og så er det om du passer på å være hjemme når du er syk, så du ikke smitter kollegaer og andre, sier Nakstad.

Dose tre bra for vinteren

Torsdag begynte norske helsemyndigheter å tilby en tredje vaksinedose til helsepersonell med pasientkontakt. I tillegg tilbys dose tre til utvalgte grupper i risikogruppen.

Nakstad sier at erfaring fra andre land viser at dose tre har god effekt på innleggelser, og at dette kan gjøre vinteren i Norge mer behagelig.

– Det vi har sett i andre land, for eksempel Israel, er at en tredje dose er veldig effektiv for å hindre innleggelser blant eldre. Det er positivt hvis vi kan ta ned det presset på sykehuset gjennom vinteren, sier den assisterende helsedirektøren.