Janice ble stående ni timer i kø – tror det reddet livet hennes

HOUSTON, TEXAS (TV 2): Festivaldeltakere samler seg utenfor NRG Park i Houston for å legge ned blomster og tenne lys for de åtte som omkom under festivalen Astroworld.

Da Janice Matute måtte stå i kø i ni timer for å kjøpe Travis Scott-merch på festivalen Astroworld skjønte hun at arrangøren kom til å få problemer med å håndtere de enorme folkemengdene.

Men ventetiden var også det som gjorde at hun endte opp langt unna området rett foran scenen, hvor åtte mennesker mistet livet under konserten.

– Jeg var sjokkert, og tenkte «herregud, det kunne vært meg.» Det var hell i uhellet at jeg ble stående i kø i ni timer for jeg hadde planer om å stille meg helt foran scenen, sier Matute til TV 2.

TV 2 treffer henne utenfor festivalområdet hvor mange av de som var blant publikum har samlet seg for å legge ned blomster og tenne lys. Astroworld ble startet i 2018 av den verdenskjente artisten Travis Scott i hjembyen Houston.

BLOMSTER OG LYS: En rekke personer møtte opp utenfor festivalområdet for å legge ned blomster og lys dagen etter festivaltragedien. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Travis har et rykte på seg for at konsertene hans er helt crazy, men ikke sånn som dette. Dette er bare trist, sier Matute.

Unge ofre

Myndighetene har foreløpig ikke offentliggjort navnene på de omkomne, kun alderen. De åtte som døde var mellom 14 og 23 år. Det preget de som hadde møtt opp ved minnesmarkeringen.

– De fleste av dem var på vår alder, og det kunne vært hvem som helst av oss. De ble slukt av folkemengden, og dessverre klarte de ikke å komme seg ut i live, sier Andrew Soliz, som dro på konserten sammen med en vennegjeng.

PREGET: Andrew Soliz var på festivalen Astroworld. TV 2 møtte ham under en minnesmarkering for ofrene. Foto: Mathias Ask/TV2

Dette er tredje gang festivalen arrangeres, og den første siden Astroworld måtte avlyses i fjor på grunn av pandemien. Soliz, som var på festivalen for to år siden, sier at stemningen i år bar preg av at mange har holdt seg inne under pandemien.

– Jeg tror at nå som man begynner å komme seg ut igjen etter Covid, så er det mange som har lyst til å slå seg løs. Dette har boblet opp i løpet av to år, og det kom flere enn man hadde forventet, sier Soliz.

Nervøse

Flere av de TV 2 snakket som hadde vært på konserten sier de nå er nervøse for å dra på musikkfestivaler i fremtiden.

– Definitivt. Det er naturlig at man begynner å tenke seg om, sier Raymond Charles.

Matute, som hadde reist helt fra Connecticut nordøst i USA for det som skulle bli hennes femte Travis Scott-konsert, sier hun er usikker på fremtiden til festivalen.

– Jeg begynner å lure på om det vil være noe mer Astroworld etter dette, sier hun.

– Helt knust

Lørdag kveld norsk tid kom den første skriftlige uttalelsen fra Travis Scott selv etter festivaltragedien.

Natt til søndag har han publisert ytterligere flere videoer på Instagram hvor han snakker ut om det som skjedde.

KAOS: Trengselen ble for stor og flere ble klemt og trampet i hjel. Foto: Instagram @drainstarr / NTB SCANPIX

– Vi jobber med å identifisere familiene, slik at vi kan bidra i denne tøffe tiden. Mine fans betyr alt for meg, og jeg vil alltid at de skal sitte igjen med en positiv opplevelse, sier Scott.

Videoer fra rapartistens konsert viser at han på et tidspunkt stopper opp og roper etter sikkerhetsvaktene da en person besvimte.

– Hvis det er noe som skjer, så vil jeg alltid stoppe showet for å gi dem den hjelpen de trenger. Men jeg kunne aldri forestilt meg alvorlighetsgraden av denne situasjonen, sier Scott.

Han understreker at de jobber tett med politiet og brannvesenet for å komme til bunns i hva som skjedde.

– Jeg er helt knust, og jeg kunne aldri forestilt meg at noe slikt skulle skje.

– Ødelagt

Travis Scott sin kjæreste Kylie Jenner har også uttalt seg for første gang, søndag morgen norsk tid.

– Travis og jeg er ødelagt og knust. Mine tanker går til alle de som mistet livet eller ble skadet på noen måte av det som skjedde på fredag, skriver realitystjernen.

Jenner understreker at de ikke var klar over hva som foregikk under festivalen, før nyheten om at åtte mennesker var død kom etter konserten.



– Hadde vi visst hva som hadde skjedd, hadde vi aldri i verden fortsatt å filme, sier Jenner og sikter til en video hun selv la ut på Instagram hvor man kan se en ambulanse inne i folkemengden.