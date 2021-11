Flere evakuert etter brann i kafe på St. Halvards plass

Det brenner i et kafélokale i Oslogate på St. Halvards plass i Gamlebyen. Politiet mistenker at brannen er påsatt.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 2.05 og Oslo brann- og redningsetat er på stedet med sju biler.

– Vitner har opplyst at en person har knust en rute på stedet. Like etter begynte det å brenne, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB,



Han forteller at beboere oppover i etasjene har evakuert seg selv. Klokken 03:00 natt til søndag kan politiet bekrefte at brannen er slukket, og at de evaluerte kan gå inn i leilighetene sine igjen.

– Så får vi se om det blir nødvendig å finne annen innkvartering for dem i natt.