Travel natt for politiet i hele landet

Når klokken nærmer seg 02:00 natt til søndag, er det flere operasjonsledere som kan bekrefte at det har vært en travel natt så langt. Amper stemning mellom gjester og ansatte / vakter, har preget natten ved flere utesteder rundt om i landet.

Dørvakt mistet besinnelsen

Klokken 00:43 fikk politiet melding om at en dørvakt på et utested i Stavanger sentrum hadde mistet besinnelsen og utøvd vold mot to gjester.

Dørvakten har avsluttet sin tjeneste for kvelden og politiet oppretter sak på hendelsen. Det er fremdeles ukjent hva som var foranledning til hendelsen.

Noen timer før, klokken 22:41, fikk politiet melding om at en vakt hadde blitt slått i magen av en gjest. Utestedet holder til i Stavanger, og den mistenkte, en mann i 20-årene, blir anmeldt for hendelsen.

Like før klokken 01:00 natt til søndag opplyste politiet i Agder at det hadde vært et slagsmål inne på et utested i sentrum av Kristiansand. En person har utøvd vold mot en vakt på utestedet. Vedkommende har også spyttet mot politiet, og innbringes til arresten.

Ukjent mann i huset

Klokken 02:16 fikk politiet i Sør-Vest melding om at en mann løp naken i veibanen i Sauda. Mannen var i 20-årene, og ble tatt hånd om av en kamerat som også var på stedet.

En annen mann blir anmeldt for skremmende/plagsom atferd, etter at en beboer våknet av en fremmed mann inni i boligen sin. Mannen brukte toalettet til beboeren. Beboer fikk jaget mannen ut, men det lå igjen diverse klær etter vedkommende. Hendelsen skjedde i Brevik i Porsgrunn.

Like før klokken 04:00 opplyser politiet på Twitter at mannen ble funnet gående med én stjålet sandal og sin egen støvel.

Vold mot vakt flere steder

Også i Bergen har det vært en del feststøy og « vakt-vold » natt til søndag. Klokken 01:30 informerer Vest politidistrikt på Twitter at en 19 år gammel mann har blitt satt i fyllearresten etter å ha utført vold mot en vakt.

Vest-politidistrikt opplyser at de har fått flere meldinger om festbråk blant mindreårige og unge voksne natt til søndag. På Nesttun i Bergen måtte politiet avslutte en hjemmefest som hadde kommet ut av kontroll.

Også i øst har det vært amper stemning mellom ansatte og gjester på et utested. Klokken 01:45 delte politiet i Oslo en Twitter-melding om at to personer hadde blitt pågrepet etter å ha vært i slagsmål med ansatte på et utested i Asker.

Klappet til politimann

En mann og en kvinne er bortvist fra Skien sentrum i 12 timer etter å vært i klammen med en dørvakt på et utested. Kvinnen klappet til en polititjenestemann i ansiktet og blir anmeldt for dette, opplyser politiet på Twitter i 03:00-tiden.

Operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Halvor Andersen, kan bekrefte at det så langt har vært en travel natt for politidistriktet.

– Det har vært en travel natt så langt. Vi har fått flere meldinger om ordensforstyrrelser og bortvisninger. Det ligner på sånn det var før, forteller Andersen til TV 2.