Barn ble truet med kniv av ukjent mann

Saken oppdateres.

Like rundt 20:30 fikk politiet melding om at fire barn mellom alderen 11 år og 14 år ble truet med kniv på Rælingen som grenser til Lillestrøm. Mannen skal ha vært ukjent for dem.

Det melder politiet i en melding på Twitter.

– Vi har lett etter vedkommende med flere patruljer uten hell, skriver politiet.

Operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt opplyser overfor TV 2 at det er en av barna selv som varslet politiet. Barna forklarte at en mann hadde trukket frem en kniv og oppført seg truende.

Hva som var foranledningen til hendelsen er ikke operasjonsleder kjent med.

– Vi har hatt et søk, men ikke funnet noe. Nå jobbes det med å hente inn videomateriale, samt annet etterforskningsarbeid, sier Walle.

Foresatte er informert om hendelsen.