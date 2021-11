Norwich-manageren ferdig etter sesongens første seier

Norwich bekrefter lørdag kveld at tyskeren er ferdig i klubben med umiddelbar virkning.

Den nyopprykkede klubben har hatt en fryktelig start på sesongen, med bare én seier på elleve kamper.

45-åringen sparkes på samme dag som Norwich vant deres første kamp, 2-1 mot Brentford på bortebane.

Tyskeren ble ansatt i 2017. I løpet av sine fire år har han rykket opp to ganger til Premier League – og ned én gang.

– Denne avgjørelsen var ikke lett å ta, sier sportsdirektør Stuart Webber.

– Jeg vet hvor bestemt Daniel og støtteapparatet hans var på å lykkes på dette nivået, men vi føler at dette er rett tidspunkt for en endring for å gi oss best mulig sjanse til å holde oss i Premier League, fortsetter han.

TV 2s ekspert tror Norwich-ledelsen hadde tatt avgjørelsen før kampen.

– Det er den riktige beslutningen. De styrer allerede mot nedrykk. Det er ironisk at de vant i dag, men det er nok riktig, sier Trevor Morley.

– Jeg er litt overrasket, for det virket som han hadde ubetinget tillit. Men nå er de enda dårlige enn forrige gang de var oppe. Nå er det perfekt timing å sparke en manager med to uker pause, følger TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes opp.