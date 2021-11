To personer til sykehus etter boligbrann i Horten

To personer er fraktet til sykehus etter en boligbrann i Horten. En av dem har alvorlige brannskader.

Brannvesenet har kontroll på brannen som oppsto i en bolig med flere leiligheter i Horten lørdag kveld.

To personer er fraktet til sykehus. Den ene, en mann, har alvorlige brannskader, opplyser politiet.

Den andre personen er fraktet til sykehus etter å ha blitt eksponert for mye røyk.

– Brannvesenet har kontroll på brannen. Det er ikke grunn til å tro at den skal eskalere ytterligere. Brannårsaken er ukjent, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Det er åtte personer registrert på adressen. Eikedalen sier han ikke har oversikt over hvor mange som er evakuert da alle ikke er hjemme. Han sier de har grunn til å tro at alle er gjort rede for.

Politiet fikk melding om brannen klokka 19.45.