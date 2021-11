Normann avslører kronisk skade til TV 2: – Føler meg som en 80 år gammel mann

Midtbanespilleren mistet oktobersamlingen på grunn av skaden han ikke blir kvitt uten operasjon, men kommer med et løfte til TV 2 etter å ha scoret sitt første mål i Premier League for Norwich lørdag ettermiddag:

– Jeg lover at jeg kommer nå.

Han tenker seg litt om før han forteller:

– Jeg sliter veldig med bekkenet mitt og har fått vite at jeg har et leddbånd imellom bekkenbenet som er avrevet. Det blir en lang sesong for kroppen min. Men jeg holder ut.

– Har ikke turt å sjekke telefonen

Den kroniske skaden heter Gilmore's Groin, eller idrettsbrokk, og er en kjent for å være svært smertefull.

Normann nikker anerkjennende.

– Det er ikke noe særlig artig å legge seg på kvelden, og særlig stå opp igjen. Det er mest smertefullt på dag to. Da føler jeg meg som en 80 år gammel mann, sier Normann før han smilende skyter inn at han ikke har noe imot 80 år gamle menn.

Isbad og tabletter hjelper ham med å takle smertene og restituere best mulig.

– Det skal gå fint, forsikrer han.

Lofotværingen ser i hvert fall ikke ut til å være særlig preget av smertene når han spiller for Norwich i Premier League. Han blir ansett som lagets beste spiller denne sesongen.

TØFFE TAK: Men Mathias Normann ristet av seg Rico Henry med et glis om munnen. Foto: Chris Radburn

Lørdag kom også den første scoringen, i tillegg til forarbeidet som ledet til at Teemu Pukki skaffet et straffespark som han senere plasserte i mål.

– Det har gått ganske greit helt fra den første kampen. Jeg føler at jeg tok nivået ganske fort, og har holdt prestasjonene oppe i så å si samtlige kamper, med unntak av kanskje Chelsea-kampen, sier 25-åringen med henvisning til 0-7-ydmykelsen for to uker siden.

– Du har snakket om det spesielle forholdet til faren din før. Hvilken følelse får du av å tenke på at han nå har fått se sønnen sin score i Premier League?

– Jeg har ikke turt å sjekke telefonen. Jeg skal ringe ham etterpå. Jeg tror både ham og mamma er veldig fornøyd der hjemme. Man jobber hardt for å gjøre dem man er glad i stolt. Jeg er veldig happy i dag. Jeg er glad for å score, men for meg er det viktigste at vi tar tre poeng, sier Normann.

– Buing er bare helt magisk

Han sier han skal smake på følelsen av tre poeng helt til han lander i Oslo, der Norge skal forberede lørdagens hjemmekamp mot Latvia og den mulige kvalikfinalen borte mot Nederland den påfølgende tirsdagen.

Det har lenge vært et tema at det norske landslaget har vært for snille og for lite kyniske, men både Mohamed Elyounoussi og Normann har denne helgen vist tegn til at det er i ferd med å endre seg.

«Moi» innrømmet fredag at det lå «kynisme» bak valget hans om å legge seg ned og be om behandling da Southampton var under press mot Aston Villa.

Normann ble også liggende nede etter en dødball, men han fortsatte kampen etter å ha fått litt behandling. Etter kampen innrømmer han med et glis:

– Jeg hadde ikke noe særlig vondt. Man må gjøre alt for å vinne, og bruke litt tid innimellom. Å få litt buing er bare helt magisk.