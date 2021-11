Jenter i bunad ble kastet egg på i Oslo

En guttegjeng kastet flere egg på to jenter i bunad på T-banen i Oslo. Politiet søker etter guttegjengen.

Politiet i Oslo melder at to jenter iført bunad i forbindelse med et selskap og en yngre bror satt lørdag kveld på T-banen ved Ullevål.

– På T-banen kastet en guttegjeng flere egg på jentene slik at bunadene ble tilgriset, skriver politiet.

– Guttene hoppet av banen på Ullevål. Vi søker etter dem i området, skriver politiet videre.

Operasjonsleder Sven Christian Lie sier til TV 2 sier at jentene er i ungdomsårene.

– Guttegjengen beskyldte jentene for blikking, og så ble de kastet egg på, sier Lie.

Han sier at politiet har noen beskrivelser å gå etter som de håper å se på videoovervåkning fra området.

Politiet fikk melding om hendelsen 19.31.