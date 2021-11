Barcelona med fullstendig kollaps - kastet bort tremålsledelse på overtid

Etter drøyt en halvtime ledet Barcelona med tre mål. I 2. omgang rotet de bort to verdifulle poeng.

Celta Vigo - Barcelona 3-3

Det så veldig komfortabelt ut for Brcelona i lørdags bortekamp mot Celta Vigo. Etter 34 minutter ledet katalanerne 3-0 bare timer etter scoringer fra Ansu Fati, Sergio Busquets og Memphis Depay.

Mål: Nolito 2-3 (74)

Men etter pause raknet det fullstendig for Barcelona. Først tente Iago Aspas et håp med en hurtig redusering, før Nolito virkelig tente et håp.

Sju minutter på overtid dukket Asas opp nok en gang, og sikret ett poeng for Celta Vigo.

Dermed klarte Barcelona å kaste bort en tremålsledelse.

Tidligere lørdag ble Xavi bekreftet som klubbens nye trener. Han har mye å rette opp i når han tar fatt på oppgaven innen kort tid.

Den spanske giganten er nemlig helt nede på niendeplass i La Liga, og er åtte poeng bak tabelltopp. Barca har bare vunnet fire av tolv kamper denne sesongen.