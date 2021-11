Fire mål på 11 (!) minutter da Sarpsborg lekte seg til sin fjerde strake seier

Sarpsborg 08 fortsatte sin meget sterke høstsesong med en overlegen 4-1-seier over Stabæk. For gjestene ser det stadig mørkere ut i kampen om å overleve.

Saken oppdateres

To mål hver av Jonathan Lindseth og av innbytter Kristian Fardal Opseth var det som skulle til for Lars Bohinens menn. Mathis Bolly reduserte for gjestene i en underholdende andreomgang, men hjemmelaget hadde små problemer med å dra i land en komfortabel 4-1-seier.

Tre av scoringene til hjemmelaget og Stabæks redusering kom i løpet av bare 11 minutter mot slutten av andreomgang.

Sarpsborgs fjerde strake seier betyr at de klatrer til 8.plass i Eliteserien.

For Stabæk ser det verre ut.

Med uavgjort i Bergen mellom Brann og Rosenborg, er Stabæk nå under streken på dårligere målforskjell enn Brann.

Kjempetabbe av keeper

Sarpsborg var det klart beste laget i første omgang og kunne fort ha gått til ledelse med mer enn bare ett mål.

Omgangens eneste scoring kom med kun fem minutter på uret.

Sandberg feilberegnet fullstendig en ball inne i egen 16-meter, og Lindseth kunne vanskelig unngå å score sitt åttende for sesongen.

Både Eirik Wichne, Ibrahima Koné og Mikael Dyrestam hadde gode muligheter til å øke for vertene i det som ikke var en spesielt velspilt førsteomgang, men det stod «kun» 1-0 til vertene til pause.

Tre mål på fem minutter

Hjemmelaget fortsatte å føre kampen også etter hvilen.

Både Lindseth og Koné kunne ha økt til 2-0 før det var spilt ti minutter, men Sandberg rettet opp noe av inntrykket med flere sterke involveringer.

Mellom det 75. og 79. minutt tok kampen for alvor fyr med hele tre scoringer.

Først økte Fardal Opseth til 2-0 for hjemmelaget, før Lindseth enkelt chippet ballen over Sandberg etter å ha blitt spilt alene gjennom.

Bolly skapte litt liv igjen i Stabæk ved å redusere nesten umiddelbart, men det stoppet der for gjestene - til tross for flere gode muligheter de siste ti minuttene.

Fem minutter før full tid scoret innbytter Fardal Opseth sitt andre for dagen, etter at Dario Canadjija fant spissen alene foran mål med et presist innlegg.