Brann med sterkt poeng - opp på kvalikplass etter intens duell

Brann - Rosenborg 2-2

Etter en rekke svake resultater i det siste havnet Brann under nedrykksstreken i forrige runde.

Selv om Rosenborg sjelden er en drømmemotstander med kniven på strupen, passet det kanskje bergenserne å møte Åge Hareides menn som sliter i motbakke.

Brann lot seg ikke knekke av en tidlig Rosenborg-ledelse, og snudde kampen i løpet av to minutter i 1. omgang.

Men trønderne slo tilbake i 2. omgang, og gjorde at Brann måtte nøye seg med ett poeng.

Brann kunne ta med seg en gladnyhet fra Østlandet. Stabæk, som lå poenget foran Brann, tapte 4-1 i Sarpsborg.

Dermed er Brann på kvalikplassen i Eliteserien - i alle fall én dag. Mjøndalen møter Viking, og kan klatre forbi både Stabæk og Brann med seier.

– Det er et viktig poeng mot Rosenborg som er et klasselag. Vi hadde våre muligheter til å avgjøre. Vi tar ikke vare på dem, og derfor er vi i nedrykksstriden, sier Brann-spiller Robert Taylor til TV 2.

For Rosenborg kan det det fort ha vært to tapte poeng i medaljekampen. Viking kan få en luke på fire poeng dersom Mjøndalen beseires, mens Lillestrøm kan sende RBK ned på femteplass med seier i derbyet mot Vålerenga.

Slo kraftig tilbake

Nok en gang kom Brann skjevt i gang på eget gress. Erlend Dahl Reitan fikk lagt inn ballen foran mål, og da kunne Emil Konradsen Ceide enkelt sende RBK foran etter 17 minutter.

Da våknet Brann fullstendig til.

Pavle Vagic knotet med ballen i farlig område, og da hugget Bård Finne til. Den hjemvendte sønnen tok vare på muligheten, og hamret inn utligningen på Brann stadion.

To minutter etter skjedde det igjen. Vaglic spilte bort ballen, og ballen havnet hos Brann. Ballen endte opp hos Robert Taylor, som satt den sikkert i hjørnet.

Dermed var kampen snudd på bare to minutter.

Straffet Brann

Brann fortsatte å trykke på, men manglet kvaliteten foran mål til å komme til giftige avslutninger. Et skudd i baugen var det at Ruben Kristiansen måtte forlate banen med brudd i underarmen etter en duell med Carlo Holse.

Etter pause var Aune Heggebø svært nær å øke ledelsen. Den unge angriperen tok ballen med seg på lekkert vis, men avslutningen gikk i stolpen.

Det straffet seg for hjemmelaget, for like etter utlignet Rosenborg. Brann-forsvaret fikk aldri klarert ut, og da banket Carlo Holse inn utligningen.

Da bølget kampen frem og tilbake, og det bar preg av to lag som fortsatt har noe å kjempe for.

Brann kom nærmest med en avslutning fra Mathias Rasmussen som gikk i tverrligger.