Manchester United - Manchester City 0-2

– Dette var en blytung avslutning på skjebneuka til Ole Gunnar Solskjær. Dette var resignasjon hos spillerne, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Det ble en ny, nådeløs smell for Manchester United, som ble hardt kritisert av flere klubblegender etter den skrekkelig førsteomgangen spesielt.

Dermed er det igjen duket for en ny runde med spekulasjoner angående hva som skjer med med Solskjær. Kristiansunderen er under hardt press som United-manager.

Solskjær ble spurt om jobben etter kampen, men frykter ikke sparken.

– Føler du at du er på lånt tid?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har god og ærlig dialog med klubben hele tiden. Jeg jobber for United, og jeg vil bare det beste for United. Så lenge jeg er her vil jeg forbedre dette, svarte Solskjær til Sky Sports.

Nå er det landslagspause, og Uniteds neste kamp er ikke før om 14 dager mot Watford. Alsaker forventer at klubbledelsen diskuterer Solskjærs stilling.

– Det må bli møtevirksomhet i Manchester United etter dette. Hvis de på toppen ser at dette prosjektet er på rett vei, og at de kan utfordre City, Liverpool og Chelsea på kort sikt, blir jeg overrasket. Det ser ikke slik ut.

– Nå er verken prestasjon eller resultat til å leve med, konkluderer kommentatoren med.

– Mer presset nå

Roy Keane, som hudflettet spillerne etter tapet, mener Solskjær også må ta på seg skylda for den svake formen.

– Ole må ta ansvar, selvfølgelig må han det. Jeg har forsvart ham, men han er manageren, han og hans trenerteam må få mer ut av disse spillerne, sier den tidligere Manchester United-kapteinen.

– Jeg tror Ole vil være under mer press nå enn etter Liverpool-kampen. Han hørtes rystet ut i intervjuet etter kampen, legger han til.

Gary Neville sier dette om situasjonen til Solskjær:

– Jeg tror ikke det er noen sjanse for at de vil ta en slik avgjørelse før det blir så ille, og nå er det så ille, sier han til kanalen.

Charlotte Duncker er United-korrespondent i Goal, og mener skuten er nett til å snus på riktig kurs hurtig for klubben.

– Dette var virkelig svakt av United. Så vidt vi vet støtter styret ham, men det store spørsmålet er hvem som kunne kommet inn.

– Det er et lag uten struktur og plan, så hvordan skal dette bli bedre? Det må jo bli bedre, men om det er med Solskjær eller noen andre er gjenstår å se, sier Duncker til TV 2.

– Tror du han leder laget mot Watford?

– Det tror jeg, men det kan også være veldig feil, sier hun.

Øyvind Alsaker ser ikke hvem som kan ta over managerjobben på Old Trafford.

– Du kan ikke tape på denne måten på hjemmebane. Nå har de tapt fire av elleve. Premier League er over. Hvem skal ta over? Conte har gått til Tottenham, og det er ingen opplagte kandidater, sier Alsaker.