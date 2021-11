Storseier for håndballgutta

Norge - Nederland 40-29

Med en Sander Sagosen og andre nøkkelspillere på tribunen, fikk flere spillere prøvd seg mot et EM-klart Nederland.

– Nå skal Sander stå over, så da kommer den lille muligheten for de andre til å vise seg virkelig frem, sa landslagssjef Christian Berge til TV 2 etter kampen mot Danmark.

Og det var det flere som gjorde.

– Jeg synes hele laget responderer veldig bra. Vi får til mer flyt og balltempo, og kommer til vanvittige sjanser, sier en fornøyd Berge etter kampen mot Nederland og trekker frem Simen Holand Pettersen og Eskil Dahl Reitan.

– Det er den råskapen vi har lett etter. Han er den som skyter hardest og kan lage masse enkle mål for oss, forteller Berge om nimålsscorer Holand Pettersen.

Selv er Simen Holand Pettersen godt fornøyd med kampen.

– Det er dritgøy når det går sånn. Vi spiller så bra!, sier nimålsscoreren med et stort smil til TV 2 etter kampen.

Debutanten

Gøran Johannessen trekker også frem Holand Pettersen i TV 2s studio etter kampen.

– Han gjør en fantastisk kamp. Det samme med Alexandre Blonz og Sander Drange Heieren som kommer inn i mål etter pausen. Og selvfølgelig Eskil Dahl Reitan, som får debuten, sier Johannessen og legger til:

– Han scorer det 40 målet, som betyr en kasse pils til gutta. Jeg vet ikke om han er gammel nok til å kjøpe det en gang, smiler Johannessen.

For Eskil Dahl Reitan var det en ekstra spesiell kveld. 27 minutter ut i første omgang ble det full jubel i Trondheim Spektrum og stående applaus fra benken da trønderen scoret sitt første mål for håndballgutta etter et gjennombrudd i midten.

– Det var helt fantastisk. Jeg har mange venner og familie som så på her i dag. Det var den perfekte debuten, sier tremålsscoreren.

Tempo og utvisninger

Første omgang var preget av mange utvisninger begge veier – Norge fikk hele fire utvisninger.

– Det er en kamp med mye tempo og mange utvisninger, så det har blitt litt oppsplitta, sier Gøran Johannessen i pausen.

Så satte de norske håndballgutta inn et ekstra gir, og så seg aldri tilbake. Etter 12 minutter stod det 9-5.

– Det går fort nå!, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Til pause stod det 20-13 til Norge, og tempoet ble skrudd opp ytterligere i andre omgang.

Til tross for nederlandske Kein Smitz sine åtte mål, vartet de norske opp med målfest.

Christoffer Rambo, tilbake i Christian Berges tropp på over fem år, banka inn 24-17.

Målvakt Sander Drange Heieren storspilte i sin andre kamp på parketten for A-landslaget.

Kampen endte 40-29.