Aalesund med stø kurs mot opprykk etter sen utligning i toppkampen

Thomas Drage så ut til å bli matchvinner for Fredrikstad med et langskudd av de sjeldne, men på overtid stanget Quint Arie Jansen inn 2-2.

Saken oppdateres

Utgangspunktet før Fredrikstad-Aalesund var følgende: Gjestene ville med seier i Fredrikstad, og Jerv-tap borte mot Bryne, i praksis sikre opprykket. Da ville sunnmøringene ha seks poeng og rundt 20 plussmål ned til Jerv med bare to kamper igjen å spille.

For Fredrikstads del måtte det seier til for å holde liv i håpet om direkte opprykk.

Sigurd Haugen så ut til å sende Aalesund et langt steg nærmere Eliteserie-retur etter drøye timen på Fredrikstad stadion, men to mål på tre minutter, den siste et prosjektil fra utenfor 16-meteren fra Thomas Drage, snudde kampen i hjemmelagets favør.

På overtid steg imidlertid Jansen til værs på en corner og sikret 2-2.

Det betyr at Aalesund beholder 2.plassen og har en luke på fire poeng ned til Jerv på 3.plass. Fredrikstad ligger fortsatt på 4.plass, men har nå seks poeng opp til dagens gjester med bare to kamper igjen å spille.

I Aalesund-leiren var det naturligvis god stemning.

– Det er noe av det deiligste som finnes i livet. Å stige opp og heade den inn, og se hele benken komme til meg og juble med alle sammen, sier Quint Jansen til TV 2.

– Det var en utrolig viktig scoring. Nå er vi i en fantastisk posisjon, og utgangspunktet er bra, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

Skuffelse i plankebyen

Det var naturlig nok en nedtur for Fredrikstad, som sannsynligvis må vinke farvel til direkte opprykk.

– Vi kan være skuffet på mange måter. I dag møter vi til de grader opp og er direkte dominerende, sier FFK-trener Bjørn Johansen.

– Er direkte opprykk umulig nå?

– Ja, det er det. Vi var avhengig av å vinne i dag for å legge press på Aalesund. Nå må vi prøve kapre tredjeplassen som gir en kjempefordel, sier han.

Fredrikstad best i tam førsteomgang

Fredrikstad hadde det meste av spill og sjanser i det som var en relativt udramatisk førsteomgang på Fredrikstad stadion.

Mads Lennart Nielsen og Riki Alba hadde begge brukbare muligheter til å sende hjemmelaget foran i løpet av de første knappe 20 minuttene, men Michael Lansing i Aalesund-buret hindret tidlig baklengs.

Helt på tampen av omgangen kom Ismaheel seg inn i boksen og på skuddhold, men skuddet gikk via en Aalesund-spiller og til corner.

Snudde kampen på tre minutter

Andreomgangen fortsatte i samme sporet som den første, men etter 64 minutter satt den for gjestene.

Etter litt klabb og babb i feltet havnet ballen til slutt i føttene på Haugen, som med sin 19.scoring for året sendte sunnmøringene foran.

Vertene trengte bare fem minutter på å utligne.

Ishmaeel fikset 1-1 etter et fint gjennomspill av Henrik Kjelsrud Johansen, og bare tre minutter senere var kampen snudd.

Innbytter Drage mottok ballen på skrått hold like utenfor 16-meteren, men smalt like så godt ballen i krysset med strak vrist.

På overtid fikset Jansen utligningen med et kontant hodestøt etter en corner.