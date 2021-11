Mathias Normann herjet i sesongens første ligaseier

Scoret sitt første Premier League-mål for Norwich.

Brentford - Norwich 1-2

Mathias Normann har fått en sterk start i Norwich, til tross for at hans lag har slitt tungt i sesongåpningen.

Lørdag bidro svolværingen sterkt til en etterlengtet opptur også for laget, da de tok sin første seier for sesongen.

– Det var helt fantastisk! Jeg er bare veldig glad, ikke sliten. Den følelsen her skal jeg smake på helt til jeg lander i Oslo. Det var helt magisk, sier Normann til TV 2 etter kampen.

– Det betyr alt! Vi har trodd og trodd, og jobbet og jobbet. Endelig får vi belønningen. Jeg er så glad, sier han.

Allerede etter seks minutter av lørdagens kamp mot Brentford vartet han nemlig opp med sin første Premier League-scoring.

Den var av det vakre slaget. Svolværingen, som også ble kåret til banens beste spiller, driblet bort to motstandere, og klinket ballen i mål fra sekstenmetersstreken.

– Jeg merket at jeg hadde tid og rom, tar ballen med meg og gikk for det. Så gikk den inn, og det er jeg veldig happy med, sier han om målet.

Etter en halvtimes spill ble Nordmann sentral igjen. Svolværing spilte Teemu Pukki gjennom på en strøken gjennombruddspasning. I det finnen skulle avslutte ble han i sin tur felt og tildelt straffespark.

Pukki 0-2

Fra straffemerket sørget Pukki for at hans lag ledet med to mål til pause.

Brentford, som leverte en tam første omgang, hevet seg etter pause. Etter å først ha fått et mål annulert, reduserte også de røde- og hvitstripete etter en times spill.

Henry 1-2

Svært ivrige Normann plaget Brentford til stadighet, fikk gult kort og måtte få medisinsk tilsyn ved to anledninger.

HÅNDFULL: Mathias Normann irriterte på seg Brentford-spillerne under lørdagens kamp. Foto: Chris Radburn

– Jeg kikket på fingeren min etter en duell, og så var den ute av posisjon. Jeg måtte bare dytte den på plass og få hjelp ved første mulighet. Det går fint, smiler Normann.

25-åringen ristet tilsynelatende smellene av seg og bidro til å hindre hjemmelaget i jakten på en utlikning. Kampen endte dermed med 1-2 og Norwichs første ligaseier.

Skadde Kristoffer Ajer var ikke med for Brentford.