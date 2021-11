Ny smell for Solskjær: – Ydmykende forestilling

Manchester United - Manchester City 0-2

Forrige helg ble Manchester United knust av Liverpool på Old Trafford. Lørdag ble de tidvis fullstendig rundspilt av en annen bitter rival på sin egen hjemmebane.

Manchester City hadde nemlig full kontroll på de røde gjennom lørdagens kamp, og herjet med United før pause.

– Dette har vært en ydmykende forestilling. Ikke i samme klasse som 0-5 for Liverpool, men likevel, sa TV 2s kommentator, Øyvind Alsaker i det kampen nærmet seg slutten.

Ole Gunnar Solskjær var svært skuffet etter tapet.

– Det er veldig vanskelig å snakke nå. Vi startet kampen dårlig og passivt. Da de fikk de første målet ble det vanskelig. De Gea holdt oss med i kampen, så scoret de målet som de alltid gjør, sa United-manageren.

På spørsmål om han føler at han har manager-jobben på lånt tid, svarte Solskjær slik:

– Nei. Jeg har en god og ærlig kommunikasjon med klubben om situasjonen. Jeg jobber for Manchester United og ønsker det beste for klubben. Så lenge jeg er her, vil jeg gjøre det jeg kan for at vi skal bli bedre.

Han erkjenner at presset på ham nå øker.

– Jeg er sikker på at når vi kommer tilbake etter landslagpausen vil spillerne være lettere til sinns. Kravene og forventingene til både meg og spillerne kommer selvsagt til å være høye, sa han.

Solskjær mener hans lag må tilbake til slik fremsto tidligere.

– Vi begynte å se ut som et solid lag på slutten av forrige sesong og starten av denne. Vi stoler ikke på oss selv med ballen og vi spiller ikke ballen så godt som jeg vet vi kan. City presset oss bra, og gjorde det vanskelig for oss, sa Solskjær.

– Med resultatet og prestasjonen blir det veldig vanskelig med det første målet i mot. Vi kom aldri opp på det nivået vi vet at vi har, utdypet Solskjær overfor TV 2.

– Når vi spiller mot så gode lag må alt stemme for at vi skal få resultater. Det funket ikke i dag. Vi må tilbake til det laget vi så ut som tidligere i sesongen. Så får de som kan nyte landslagspausen, så får vi andre jobbe, avsluttet manageren.

– Vi må forandre noe

Også Bruno Fernandes var svært skuffet etter tapet.

– Det er vanskelig å si noe nå. Det er ikke godt nok. Vi må forandre noe, for dette har skjedd mange ganger allerede, og det er tidlig i sesongen, sa portugiseren.

– De får plass, de får tid med ballen og de får alt vi ikke burde gi til slike lag. De viser oss i dag at vi ikke er på samme nivå, fortsatte Manchester United-spilleren.

Alsaker kalte Manchester Uniteds prestasjon for «uakseptabel.»

– Når man kommer ut etter pause og ligger under med to mål, forventer man en reaksjon. Så kommer det ingen verdens ting. Dette var en blytung avslutning på denne skjebneuken til Solskjær. Virkelig en resignasjon. Dette var uakseptabelt, sa Alsaker etter kampen, som ble en fest for det andre storlaget i Manchester.

– Det var en maktdemonstrasjon av Guardiola. Manchester City var bedre enn Manchester United i alle spillets faser. United tapte for et veldig mye bedre lag, sa ekspertkommentator, Nils Johan Semb.

– Det er alltid tøffe kamper, men vi startet veldig bra. Vi dominerte i den første omgangen og ledet fortjent. Gjennom den siste halvtimen kontrollerte vi kampen, og vi vant fortjent, sa Kevin de Bruyne etter triumfen.

Klønete selvmål

Raphaël Varane ble hentet for å være Manchester Uniteds nye store stopperstjerne denne sesongen.

Franskmannen pådro seg imidlertid en strekk under tirsdagens Champions League-kamp mot Atalanta, og var utilgjengelig til lørdagens kamp mot byrivalen.

Hans skadefravær åpnet dermed for at Eric Bailly for første gang denne sesongen fikk starte som en del av Ole Gunnar Solskjærs backtreer, flankert av Victor Lindelöf og Harry Maguire.

Syv minutter ut i sesongdebuten rotet Bailly det til for seg selv og laget, da ivorianeren fomlet ballen i eget mål i et forsøk på å klarere Cancelos innlegg.

Manchester City hadde et gnistrende klart overtak i banespillet, men slet med å skape farlige målsjanser. Like før kampen fylte en halvtime gammel, var det derimot United som som var nærmest å score da Cristiano Ronaldo fyrte av et volleyskudd i nevene på Ederson.

– På ulike planeter

Skremmeskuddet så ut til å vekke City, som slo tilbake med et massivt trykk mot United-målet i de følgende minuttene. En glitrende David De Gea avverget forsøkene på spektakulært med flere spektakulære redninger

– Fantastisk keeperspill av spanjolen, mente Semb.

Et lite minutt før pause, var de Gea ikke fantastisk, da han og Luke Shaw ble passive tilskuere til at Bernardo Silva doblet Citys ledelse.

– Keeperen har vært Manchester Uniteds beste spiller, til tross for at han ser litt klønete ut ved det andre baklengsmålet, sa Semb.

Dermed ledet City med to mål da en betenkt Solskjær til pause, etter en omgang hvor hans lag hadde ballen i om lag 30 prosent av tiden.

– United ble fullstendig dominert av Manchester City. De var på ulike planeter, sa TV 2s ekspert, Trevor Morley i pausen.

Etter den tok City enda større kontroll over ballen. Guardiolas menn var tålmodige i oppbyggingen, og lot hjemmelaget løpe jagende etter ballen.

Selv om målene uteble i den andre omgangen, hadde bortelaget på Old Trafford stålkontroll på oppgjøret, som endte 0-2.

Det gjør at Pep Guardiolas lag overtar andreplassen på Premier League-tabellen. Manchester United , som for første gang siden slutten av 50-tallet har sluppet inn mål i 14 hjemmekamper på rad, ligger på femteplass.

Kampen mot Manchester City avrundet en hektisk United-uke, som har inneholdt seier over Tottenham, uavgjort mot Atalanta og nå tap for byrivalen.

– Det gikk fint i de to første kampene. Dette var den store testen. Den besto Manchester United på ingen måte, sa Alsaker.