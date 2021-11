Alejandro Fuentes avlyser juleturné

For bare noen uker siden var artist Alejandro Fuentes å se på parketten i «Skal vi danse», og planen var å dra ut på juleturné etter dansekonkurransen.

Nå er planene endret, og Fuentes skriver med tungt hjerte på sin egen Instagram-profil at han avlyser årets juleturné:

– Årsaken er enkel. Etter åtte uker på veien med «Skal vi danse» så er det egoistisk av meg å dra ut på tunré i ytterligere flere uker mens vi venter på vårt tredje barn, skriver han.

Fuentes forteller til God kveld Norge at han har fått flere hyggelige tilbakemeldinger etter han valgte å avlyse, og sier at folk forstår situasjonen hans:

– Det setter jeg utrolig stor pris på, sier han.

Hadde et negativt forhold til jul

I september delte han gladnyheten om at han ventet sitt tredje barn. Nå er det er ikke lenge til sangeren blir trebarnsfar ettersom termin er i januar.

Derfor ønsker han å være mer tilstede hjemme sammen med familien etter å ha vært borte en del allerede grunnet «Skal vi danse».

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig å måtte avlyse, men ut ifra det jeg selv har opplevd rundt juletider som barn, så er det enda viktigere for meg å prioritere familien min først. Det kommer flere jul, men ikke flere kids, sier han til God kveld Norge.

Han ønsker at juletiden skal være knyttet til positive følelser for alle, og ønsker ikke å overlate sin kone alene med tobarn når enda en baby er på vei.

Ifølge Fuentes hjemmeside har han i flere år hatt et dårlig forhold til julen etter at hans foreldre valgte å skille seg på julaften da han var fem år gammel.

Etter at han møtte kona Christina Kobbeltvedt Fuentes, som elsker jul, og fikk egne barn - har forholdet til jul blitt bra igjen.

– Jeg har hatt et rart forhold til jul frem til jeg ble voksen og fikk min egen familie, men nå føles det veldig mye bedre. Jeg gleder meg masse til å kunne være med familien min i hele desember, forteller Fuentes.

Lover mer julemusikk

Fuentes forteller på sosiale medier at han håper andre har forståelse for valget han har tatt og sier at det er et behov for familien at han er mer hjemme nå.

Artisten takker alle som har kjøpt billetter og jobbet med prosjektet sammen med han.

Selv om det ikke blir noen juleturné lover han at det vil komme mer julemusikk, og han håper folk vil spille den av hjemme i sin egen stue med sine kjære i stedet.

– Det er tross alt det julen handler om: familie, din og min, skriver han.