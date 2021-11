Som 19-åring debuterte han på landslaget. Lørdag var Christoffer Rambo tilbake i aksjon med Christian Berges mannskap for første gang på over fem år.

– Det var artig å få såpass mye spilletid. Da får man litt ro og alt blir ikke så stress, forteller Christoffer Rambo etter 40-29-seieren mot Nederland lørdag kveld.

Under Gjensidige Cup er Rambo tilbake i Christian Berges tropp for første gang på over fem år.

I løpet av de siste årene føler 31-åringen, som har vært kjent for den vanvittige skuddarmen, at han har tatt nye steg ute på banen.

– Jeg synes nesten det er artigere å spille andre til gode posisjoner. Når man merker at det ikke sitter helt i skuddet, så er det gøy å utnytte det andre, forteller Runar-spilleren.

Hjemme igjen etter elleve år

Et lengre opphold i Norge under koronapandemien ga mersmak for Rambo og familien. Etter elleve år i utlandet, valgte de å flytte hjem igjen til Sandefjord.

Og nå er Rambo tilbake i spill i den norske eliteserien med gamleklubben Runar.

– Det er kult å kunne komme hjem ganske tidlig og fortsatt ha noen år å spille på. Mange ser på det som å trappe ned når man kommer hjem, men jeg synes det har vært en ny start og en spennende utfordring.

Bakspilleren har de siste åtte årene spilt i GWD Minden i tysk Bundesliga. Senest i oktober 2020 ble han kåret til månedens beste høyre back.

LANDSLAGET: Christoffer Rambo står med 215 mål på 97 kamper for A-landslaget. Foto: Anette Karlsen / NTB.

Den nye hverdagen

– Den eldre garde husker nok hvem jeg er, men de ungene jeg har på skolen har ikke peiling. Kanskje noen av dem har blitt fortalt det av sine foreldre. Det er bare morsomt, forteller Rambo.

Landslagsspilleren er født og oppvokst i Sandefjord, og spilte i Runar fra 2007 til 2010.

Rambo, sammen med samboer og de tre sønnene, har fått en ny og annerledes hverdag i Sandefjord. Runar-spilleren har nå blitt trener ved Wang Ung.

– Det er det jeg har måttet kverne mest med egentlig – at man har et ansvar og noe annet å forholde seg til. Nå er det er ikke bare meg selv og vår egen boble. Det å skrive vurderinger og årsplaner og sånne ting, er noe helt nytt. Jeg er sikkert den som er treigest til å gjøre det, men jeg jobber med saken, forteller Rambo den nye jobbhverdagen og smiler.

NM-GULL: Christoffer Rambo var med da Runar vant cupgull mot Elverum i 2008. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

– Kult å bevise at jeg har lyst

Men lærerlivet setter ikke en stopper for prestasjonene ute på parketten. Rambo er REMA 1000-ligaens toppscorer med hele 74 mål på ni kamper – et gjennomsnitt på 8,2 mål per kamp.

– Jeg hadde ikke forventet noe mindre av meg selv. Jeg er fornøyd med at det går såpass bra og jobber for at det skal bli bedre, forteller Rambo og fortsetter:

– Det er kult å bevise at jeg har lyst og synes det er gøy med håndball. Man vil jo at produktet skal bli bra og i en håndballby som Sandefjord er, så må man gi av seg selv.

Nå ønsker han at håndball-produktet i hjemlandet skal bli bedre.

– Hver kamp skal være en liten folkefest. Det ser man i Elverum – der har de fått det til. Og der har de andre klubbene så mye å lære. Vi jobber med det i Runar og forhåpentligvis om noen år kan vi være oppe og nikke.

