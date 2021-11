Her settes første dose av norskutviklet koronavaksine

Stadig nye virusvarianter i omløp øker behovet for å utvikle nye vaksiner som beskytter bedre.

I forrige uke ble det klart at helsepersonell får tilbud om en tredje dose. Også eldre og sykehjemsbeboere får en såkalt oppfriskningsdose for bedre beskyttelse mot viruset og dets mutasjoner.

Andre generasjons koronavaksine

Onsdag i forrige uke ble første dose av en norskutviklet koronavaksine satt på Haukeland universitetssykehus.

Det er det norske bioteknologiselskapet Vaccibody som står bak vaksinen.

NÅLEFRITT: Vaksinen gis nålefritt med et trykk mot huden. Foto: Haukeland universitetssykehus

Vaccibody ble grunnlagt i 2007 og utvikler vaksiner spesielt rettet mot kreft. Vaksineteknologien begynte med livmorhalskreft, men spekteret er nå betydelig utvidet. Nå vil den norske gründeren Agnete Fredriksen også bryne seg på koronavaksiner.

Det norske kreftvaksineselskapet gjennomfører nå en klinisk studie hvor målet er å utvikle en ny koronavaksine som skal beskytte bedre enn dagens vaksiner.

– Det er en forpliktelse vi kjenner på. Behovet er der for å finne ut om det finnes en bedre vaksineteknologi. Målet er å lage en vaksine som er godt egnet for global vaksinering. Nå mener vi at begge våre vaksinekandidater har noe å tilby markedet, sier Fredriksen.

STOLT: Agnete Fredriksen i Vaccibody har jobbet på spreng for å utvikle den første norske koronavaksinen. Foto: Vaccibody

Selskapet har nå utviklet to ulike vaksinekandidater som kan gi mindre bivirkninger, bedre kryssbeskyttelse mot mutasjoner og ha en mer langvarig effekt.

Studien undersøker sikkerhet og immunrespons der målet er å utvikle DNA-vaksiner mot nye varianter av koronaviruset. Studien skal også se på hvordan og hvor effektivt vi danner immunrespons etter vaksinering.

Av de første i verden

Dette er den første norske koronavaksinen. Vaccibody blir også en av de første i verden til å utvikle andre generasjons koronavaksine som altså kan gi immunrespons mot mer enn det originale spike-proteinet fra Wuhan.

Fra startskuddet gikk i april 2020, har selskapet jobbet dag og natt for å utvikle en ny og bedre koronavaksine.

VIKTIG ARBEID: Gründer Agnete Fredriksen sammen med administrerende direktør Michael Engsig og styreleder Anders Tuv i Vaccibody. Foto: Vaccibody

– Det tok 267 dager fra vi designet vaksinen til første dose ble satt. Vi er veldig stolte av hva vi har fått til. Det har vært mange lange dager med hard jobbing for å kunne tilby vaksinekandidater som kan hjelpe verden, sier gründeren.

De to vaksinekandidatene må nå testes, produseres og godkjennes for å nå ut på markedet.

Norsk innovasjon

Vaccibody samarbeider tett med Haukeland- og Oslo universitetssykehus. Sammen legger de til rette for avansert, klinisk legemiddelutprøving i Norge.

TETT SAMARBEID: Klinisk forskningspost på Haukeland jobber med vaksinen. Foto: Haukeland universitetssykehus

– Dette er viktig og meningsfull forskning. Det er behov for nye verktøy for å bekjempe pandemien, sier Camilla Tøndel, overlege ved klinisk forskningspost på Haukeland universitetssykehus.

Forsøkspersonene som deltar i studien er friske mennesker mellom 18 og 60 år. De har allerede fått to doser av koronavaksine og det har gått minst seks måneder siden de fikk siste dose.

Sykehusene følger de frivillige tett opp.

– Dette er norsk innovasjon basert på avansert genteknologisk forskning. Det er spennende og givende. Vi gjør dette fordi vi tror på prosjektet og all forskning så langt taler for at denne vaksinen skal gi en god beskyttelse mot korona, sier overlegen.