Ingen mister arbeidsavklaringspenger over nyttår

Mandag vil regjeringen foreslå å bevilge en halv milliard kroner ekstra for å sikre at mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke mister inntekten over nyttår. I tillegg til denne budsjettlekkasje varsler regjeringen også endringer i ordningen, blant annet reversering av flere av de innstramningene regjeringen Solberg gjennomførte i 2018.

Endringene skal utredes og være klare innen første juli neste år, og vil trolig gjøre AAP-ordningen mer fleksibel. Etter dagens regler har man rett på AAP i inntil tre år. Etter det må man søke sosialstønad. Men titusenvis av AAP-mottakere trenger opptil sju år på å bli avklart, og lever i stor utrygghet økonomisk.

– Det har vært gjentatte kutt i arbeidsavklaringsordningen. Det vi vil gjøre er å gjøre det enklere for de som går på arbeidsavklaringspenger å få den tiden de trenger for å bli ferdig avklart. Målet er å komme tilbake innen 1. juli med endringer i arbeidsavklaringspengeordningen, som gjør at flere får bedre tid til å bli avklart, sier Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Statsministeren innrømmer at en halv milliard kroner er mye penger, som også kunne vært brukt på andre gode formål i et statsbudsjett men han mener regjeringen har et særlig ansvar for denne gruppen.

– Mange av AAP-mottakerne risikerte å miste inntekten fra nyttår. Dette er mennesker som har store utfordringer og er i en vanskelig livssituasjon. Og de har ikke mange sterke talsmenn. De blir ikke hørt, og da må vi høre dem, sier Jonas Gahr Støre.

Tajik og Støre presenterte budsjettlekkasjen på arbeidstrengingsbedriften Rehabil i Groruddalen i Oslo. Her drives arbeidstrening innen blant annet kantinedrift, bygningsfag og bilpleie.



Femti prosent av de som har deltatt i tilbudet ender i fast jobb etter hvert.

Og fag- og utviklingsleder Susann Jørgensen er glad for regjeringens nye signaler.

– Dette er utrolig gledelig. Vi har opplevd at en endring av arbeidsavklaringspengene til tre år var nesten, ja helt hjerteskjærende å se hvor mange deltakere som ble rammet av det, sier Jørgensen.