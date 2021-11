Gjestene strømmer til Monicas unike hotell

BARCELONA(TV 2): Overturisme, forurensning og klimautslipp. Et av verdens mest populære reisemål, Barcelona, forsøker å gjøre byen klimavennlig. Opp popper miljøvennlige hoteller, økologisk mat og bærekraftig shopping. Men blir storbyferie etter hvert kun for de som har mye penger?

– Å begrense turismen er jo en mulighet, men vi må ikke svartmale turismen heller, sier Jésus Martin, grunnlegger av organisasjonen Aethnic.

Målet hans er at turismen skal bli mer skånsom både mot byen og mot klimaet.

Folk jogger, surfer, skater, nyter sola, spiser tapas og drikker vin i bydelen La Barceloneta.

Selv i november er temperaturen behagelig i den katalanske hovedstaden. Palmer omkranser strandpromenaden. Middelhavet glitrer innbydende blått og sola varmer lunt.

Barcelona er den fjerde mest populære storbyen i Europa for turister. Allerede for tre år siden vedtok byen en ambisiøs klimaplan. Innen 2030 skal Barcelona halvere klimautslippene.

På 2000-tallet har turismen i Barcelona vokst fra 3 millioner til over 30 millioner turister i året. Det er hverken bærekraftig eller klimavennlig.

Et grønt hotell

– Bienvenido, velkommen, hilser Monica Vallejo.

Hun står i døren på familiehotellet i en av Barcelonas karakteristiske trange gater. Seks etasjer opp ser du en stripe blå himmel og hotellets framtidige takterasse.

ØKOTURISME: Monica Vallejo valgte å pusse opp familiehotellet på bærekraftig vis, og driver hotellet med en grønn filosofi. Det får hun gjester av. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer OVERTURISME: Barcelona sa i en periode nei til nye hoteller på grunn av overturisme. Foto: Natascha Chekannikova Les mer STRENGE KRAV: Hotellet må infri visse krav for å bli sertifisert som bærekraftig. Foto: Natascha Chekannikova Les mer GJENBRUK: Vannet som gjestene dusjer i blir gjenbrukt til å vanne hotellets hengende hage. Foto: Natascha Chekannikova Les mer GAMLE MØBLER: Sengene er laget av gamle materialer og møblene er brukte. Foto: Natascha Chekannikova Les mer HENGENDE HAGE: I en by full av smug er det plass til en hengende hage, en del av hotellets grønne profil. Foto: Natascha Chekannikova Les mer GAMMELT OG GRØNT: Brukte møbler er pusset opp for å få plass på hotellet. Foto: Natascha Chekannikova Les mer ØKOMAT: Kortreist og økologisk mat serveres på hotellet allerede, selv om ikke spisesalen er ferdig oppusset. Foto: Natascha Chekannikova Les mer

Overturismen gjorde at byen i en periode stoppet bygging og åpning av nye hoteller. Monica gjenåpnet hotellet som et «eco hostel» i juni. Siden har turistene strømmet til for å feriere med så lite klimaavtrykk som mulig.

– Vi spør alle gjestene våre hvorfor de vil bo hos oss. De svarer at de deler vår grønne og økologiske filosofi.

Oppussingen er gjennomført på bærekraftig vis, ned i minste detalj. I tråd med byens klimaambisjoner.

– Ingen av materialene som er brukt i hele bygget inneholder kjemikalier eller PVC.

Sengene er håndlagde av brukte materialer. Sengetøy og håndklær av organiske stoffer. I hver etasje er en gjenbruksstasjon, hvor gjestene må sortere søppelet. Hotellet har en hengende hage, som vannes av vannet gjestene har dusjet i. Foreløpig er døgnprisen konkurransedyktig med andre ikke så miljøvennlige hoteller, men hun utelukker ikke at prisen må opp.

Monica tror byen vil klare de ambisiøse klimamålene.

– Byen er i ferd med å forberede seg på et skifte, og det går bedre og bedre. Jeg er sikker på at vi kan få det til.

Mathovedstad med grønnsaker på menyen

Omlegging til mer bærekraftig matproduksjon og kosthold er også en del av klimaplanens strategi.

Lyset er dempet. Det er tidlig morgen. Korte dunk høres når Xavier Pellicer renser dagens fisk.

– Alltid sesongvarer og i morgen kommer kastanjene, sier han.

SKIFTET MÅL: Tidligere jaktet den spansk-franske stjernekokken Xavier Pellicer stjerner. Nå bruker han livet til å framsnakke og lage kortreist og økologisk mat. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer TIDLIG PÅ KJØKKENET: Rolig morgen på det åpne restaurantkjøkkenet på restauranten "Xavier Pellicer" i Barcelona. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer GRØNT KJØKKEN: Ingen Michelin-stjerner, men kåret til verdens beste restaurant for grønnsaker. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer SNART LUNSJ: Tempoet kjøres opp. Snart kommer lunsjgjestene. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer KOSTER MER: Å kjøpe kortreiste og økologiske matvarer er dyrere, men det lønner seg, mener han. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer SNART LUNSJ: Tempoet kjøres opp. Snart kommer lunsjgjestene. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer GRØNN MAT: Alt på matvaren skal helst brukes for å unngå matsvinn. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer MATKUNST: Grønnsaksknute Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer LUNSJ: Kortreiste råvarer. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer EN GRØNNSAK: Ofte består rettene til Xavier Pellicer bare av en grønnsak. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer BLOMKÅL: Blomkål med en vri til lunsj. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer DESSERT: Alle kan gjøre litt i hverdagen for å spise mer bærekraftig og klimavennlig, mener Xavier Pellicer. Foto: Santiago Vergara S. Les mer KUNSTVERK: Dagens fikenblad Foto: Santiago Vergara S. Les mer

Med jevne mellomrom kommer lokale produsenter innom restauranten med dagens leveranser, stort sett grønnsaker.

Maten vi spiser står for 25 prosent av alle klimautslippene på jorda, ifølge FN. I år er Barcelona utpekt til verdens bærekraftige mathovedstad, av en sammenslutning av over 200 byer. Det forplikter byen til å gjøre mest mulig for fremme bærekraftig kosthold og matprodusjon.

Xavier har gått fra å jakte Michelin-stjerner til å bruke livet sitt på å fremsnakke bærekraftig mat.

– Jeg er en forkjemper for kortreiste økologiske matvarer. Det reflekteres i maten og det er ærlig anvendte kroner.

Han har fransk mor og spansk far, og vokste opp med to matkulturer. Allerede som 13-åring bestemte han seg for å bli kokk.

Han er en av Spanias stjernekokker. Tidligere hadde han en restaurant med to Michelin-stjerner, og har også jobbet på en med tre. Restauranten han nå driver er valgt til verdens beste restaurant for grønnsaker flere år på rad.

Tempoet øker på kjøkkenet før lunsjgjestene kommer. Dagens musikk til arbeidet er Supertramp. Den spilles på høyt volum.

– Bruk hodene også, får en av de andre kokkene beskjed om. Alt på matvaren skal ende på bordet, i en eller annen form.

Målet hans er å servere kortreist, hovedsaklig plantebasert økologisk mat. Med så lite klimaavtrykk som mulig og null matsvinn. Og til så lav pris som mulig. Han oppfordrer alle til å gjøre litt i hverdagen, for å spise mer klimavennlig og bærekraftig.

– Det kan lønne seg å bruke mer penger på mat, for vi er jo det vi spiser- istedenfor å stadig kjøpe finere bil eller større TV.

Så er det servert: De fleste rettene er laget av grønnsaker. Noen ganger bare en eneste, som er tilberedt slik at den kan gi deg ti forskjellige smaker. Så klimavennlig som overhodet mulig.

Klima-verstingen

Vi fortsetter videre inn i bydelen El Borne. Trange gater fra middelalderen har fått nytt liv. Inn i nyoppussede lokaler flytter blant annet butikker som selger moteklær, men det er sakte mote, slow fashion. En av butikkene er Ozz Barcelona.

– Det startet som et sted hvor unge designere kunne vise klærne sine, forteller innehaver Josè Ferraz.

Han mener klimakrisen vil tvinge moteindustrien til å endre seg. Det popper opp butikker i disse gatene som enten selger brukttøy eller bærekraftig mote.

HJELPER UNGE DESIGNERE: José Ferraz har startet Ozz Barcelona, og hjelper unge motedesignere som vil selge bærekraftig mote, slow fashion. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer ET BERG AV KLÆR: Motedesigner Txell Miras er redd bruk- og kast-mentaliteten gir et berg av klær som til slutt ødelegger planeten. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer SAKTE MOTE: Mote som skal vare. Foto: Txell Miras Les mer KASTES: I gjennomsnitt brukes et plagg ti ganger før det kastes, viser rapport. Foto: Txell Miras Les mer DYRERE: Lokalt produserte klær er dyrere enn billigkjedenes klær, men designer Txell Miras mener det er bedre å kjøpe ett plagg som varer, enn tre billige som kastes. Foto: ALBERT BONSFILLS Les mer Bærekraftig: Mote fra Txell Miras Foto: ALBERT BONSFILLS Les mer LOKALT PRODUSERT: Kortreiste klær er mer klimavennlige enn de som er fraktet over halve jorda. Foto: ALBERT BONSFILLS Les mer

Klesbransjen er en av klima-verstingene. Utslippene herfra er større enn fra all flytrafikk og skipsfart i verden, ifølge UNCTAD (UN conference on Trade and Development).

Et plagg brukes i gjennomsnitt ti ganger før det kastes. Norge og Europa er blant de som kaster mest klær. Det klimavennlige alternativet til masseproduserte klær er slow fashion, sakte mote. Det vokser frem blant annet i Spania.

I en lagerbygning litt nord for sentrum bærer motedesigner Txell Miras stoffruller i lilla og mørk turkis. Hun lager klær, som selges i butikken til José.

– Jeg synes at alle må finne sin egen stil, alle skal ikke kle seg likt. Klær skal ikke være som en Kleenex man bruker en sesong, og så kaster i søpla, sier Txell.

Tidligere var det mange fabrikker for klær i Katalonia, men de fleste er nå stengt og produksjonen er flyttet til Asia. Txell jobber med lokale produsenter som er igjen. Hun innrømmer at det er dyrere å kjøpe et plagg som er lokalt produsert og i ganske få eksemplarer, sammenliknet med de store kjedene.

– Prisene våre er høyere enn Zara og Mango, men ikke uoppnåelig høye. Istedenfor å kjøpe tre plagg, kan du kjøpe ett av bedre kvalitet.

Foreløpig er det flere turister som flokker til de store flaggskip-butikkene til de spanske kjeder, enn til butikkene i de trange gatene i El Borne.

Protester mot cruisetrafikken

Selv om Barcelona kan tilby bærekraftige hoteller, mote og mat, så er det flytransporten til byen og cruisetrafikken som gir de største utslippene. Overturisme og cruisetrafikken henger tett sammen. I 2018 var det demonstrasjoner mot turismen i Barcelona. I dag henger det mange steder plakater fra balkonger, som ber turistene ta hensyn. Støyen er et stort problem for lokalbefolkningen.

– Cruiseturismen gir veldig lite tilbake til byen og de som bor her, og har mange negative sider, sier Jesüs Martin.

Økonomisk betyr turismen mye i Barcelona. Skal det komme færre turister, må andre turister legge igjen mer penger, for å veie opp for tapet. Jesüs vil ikke være med på at det etterhvert kun vil bli folk med god økonomi, som kan ta seg en storby-weekend.

– Vi må finne nye løsninger, som både gir noe igjen til de som bor her, og som er bærekraftige, sier han, men uten å gjøre turismen til en fiende.