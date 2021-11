Moi har operert: – Hele tommelen var løs

Fredag kveld tok Mohamed Elyounoussi og Southampton alle tre poengene da de møtte Aston Villa.

Adam Armstrong ble matchvinner med sitt mål etter tre minutter.

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet øverst!

– Det var to vidt forskjellige omganger. Vi gjør en veldig god første omgang, og skaper veldig mye. Da vi kom ut i den andre omgangen ble vi baktunge og satt under press. Det handlet om å forsvare ledelsen, sier «Moi» Elyounoussi til TV 2 etter kampen.

Den sikret Southamptons tiende poeng på lagets fire siste Premier League-kamper. Elyounoussi har startet samtlige av dem.

– Man ønsker selvfølgelig å være med å bidra, så jeg setter pris på tilliten jeg får fra treneren, sier Moi.

Da Southampton møtte Chelsea i ligacupen tidligere denne uken, var imidlertid 27-åringen ikke med. Han måtte nemlig operere sin skadde tommel.

– Hvordan går det med tommelen nå, Moi?

– Det går bra nå, etter at jeg tok den operasjonen jeg måtte ta. Hele tommelen var løs i et par uker, så det hastet å få den på plass. Nå er den det, men jeg må bruke en skinne i noen uker, forklarer 27-åringen.

– Jeg spilte med det, og hadde vondt i flere uker, uten at jeg tenkte så mye over det. En scan viste at den ikke var som den skulle, men etter operasjonen er den altså bra, sier han.

At den tiltrengte operasjonen skjedde da den gjorde - og at ligacup-kampen dermed var den eneste han måtte stå over, er Mois egen fortjeneste, skal man tro landslagssjef, Ståle Solbakken.

– Vi skal ikke skryte av verken oss selv eller Southampton. Moi tok saken i egne hender, og var desperat etter å gjøre det beste for både klubb og landslag. Det er hans initiativ og måte å håndtere den situasjonen på, som gjør at vi sitter med en løsning som både ham selv, landslaget og Southampton er fornøyd med, sa Solbakken.

– Vi hadde en god dialog med klubben for å finne riktig tidspunkt. Jeg måtte operere, og uken som kommer nå var et tidspunkt vi snakket om. Det var jeg ikke så keen på. Da fant vi det beste alternativet, som gjorde at jeg bare gikk glipp av den cupkampen, sier Moi.

Dermed er en av Norges mest formsterke spillere klar til den kommende landslagssamlingen, og den svært viktige kampen i VM-kvalifiseringen mot Nederland.

– Jeg ser veldig frem til det. Jeg har to fridager først, hvor jeg skal slappe av hjemme med familien. Så ser jeg veldig frem til neste uke og landslagssamling, avslutter Elyounoussi.