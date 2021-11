Dørvakt på utested overstadig beruset

Den mannlige dørvakten innrømmer å ha drukket før han kom på jobb. Politiet mistenker at mannen kan ha fortsatt drikkingen under arbeidstiden.

klokken 0250 fikk politiet i Sør-Vest en melding om at en dørvakt på et utested i sentrum var overstadig beruset.

Patrulje ble sendt til stedet. Politiet bekrefter opplysningene om tilfellet i en Twitter-melding natt til lørdag.

Vakten, en mann i slutten av 50-årene, var tydelig beruset på jobb. Operasjonsleder med Sør-Vest politidistrikt, Helene Strand, opplyser til TV 2 at mannen innrømte at han drakk før han kom på jobb, men de mistenker også at han har fortsatt drikkingen i arbeidstiden

#Sandnes kl 0250; melding om at dørvakt på utested i sentrum var overstadig beruset. Patrulje ble sendt til stedet. Meldingen stemte. Vakten, en mann i slutten av 50-årene, var tydelig beruset på jobb. Utestedet ble stengt som følge av dette og vil også bli stengt i morgen kveld. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) November 6, 2021

Utestedet ble stengt som følge av dette og vil også bli stengt i morgen kveld, opplyser politiet. Operasjonslederen vil ikke gi noen kommentar angående hvilket utested dette gjelder.

Strand informerer om at det var publikum som kontaktet politiet angående hendelsen.