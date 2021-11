Rettssaken mot de tre tiltalte i Ahmaud Arbery-saken har startet – har videoopptak fra åstedet

Ahmaud Arbery var ute på sin daglige joggetur i Brunswick i den amerikanske delstaten Georgia da han ble skutt av bevæpnede menn. Torsdag startet rettssaken mot tre menn som er tiltalt for drapet.

Den første dagen av rettssaken endte med at juryen fikk se en video som er tatt opp med et kroppskamera av politiet. I deler av klippet kan man se 25 år gamle Ahmaud Arbery liggende død på bakken dekket i blod.

Videoen ble spilt inn av en av politibetjenten William Duggan. Da politibetjenten ankom stedet den 23. februar 2020, var Arbery allerede død.

– Det var store mengder med blod på stedet, brystkassen hans var ikke i bevegelse og han hadde et åpent sår på siden av brystet. Det var ingenting jeg kunne gjøre for å redde han, sier Duggan under rettssaken torsdag.

Uenig i anklagene

De tre tiltalte i saken er Gregory McMichael (65), sønnen hans Travis McMichael (35) og naboen deres William « Roddie » Bryan (52). Gregory McMichael har tidligere jobbet som politibetjent.

Mennene er ikke enige i anklagene om siktelser for drap, grov vold og forsøk på falsk fengsling. De erkjenner seg heller ikke skyldige i anklagene fra april om hatkriminalitet, skriver ABC News.

Aktor Linda Dunikoski sa i sin åpningserklæring at bevisene ville vise at de tiltalte feilaktig antok at Arbery hadde gjennomført et innbrudd i ett av husene i nabolaget til de tiltalte. Huset var under oppussing da hendelsen inntraff.

Gregory McMichael skal ha sett Arbery løpe forbi hjemmet til førstnevnte, og antok at Arbery var en innbruddstyv. En nabo skal ha vist McMichael en overvåkningsvideo av det angivelige innbruddet.

En video som inneholder bevismateriale av hendelsen som skjedde i februar 2020, hvor 25 år gamle Ahmaud Arbery ble skutt og drept. Videoen ble vist under den første dagen av rettsaken den 5. november 2021. Foto: Octavio Jones / AP

Under rettssaken forteller aktor at Gregory McMichael ikke hadde noen grunn til å tro at Arbery hadde begått en forbrytelse.

Aktor forteller at Gregory McMichael løp hjem for å finne en pistol. Sønnen, Travis McMichael, var bevæpnet med en pumpehagle. Han og faren satt seg inn i en pickup og jaget deretter Arbery.

«Fanget som en rotte»

Senere ble også William Bryan med på jakten, uvitende om hvorfor Gregory og Travis McMichael kjørte etter Arbery. Aktor forteller at Bryan, som på tidspunktet kjørte i en annen pickup, forsøkte å treffe Arbery med bilen ved fire anledninger. Bryan innrømmer at han traff Arbery og at sistnevnte havnet i en grøft.

Under rettssaken spilte aktor av en video som viser at Travis McMichael gikk ut av bilen og skjøt Arbery. Aktor mener at Gregory skulle fortelle politiet at han og de to andre mennene hadde Arbery «fanget som en rotte».

Wanda Cooper-Jones, moren til avdøde, brøt ut i gråt mens videoen av sønnen ble spilt av under rettssaken.

Aktor viste også frem en telefonsamtale mellom Gregory og politiet fra sekundene før Arbery ble drept.

– Handlet i selvforsvar

Forsvareren til Travis McMichael, Bob Rubin, mener derimot at Travis handlet i selvforsvar. Rubin åpnet med å si at nabolaget som Arbery ble drept i, hadde vært utsatt for en rekke innbrudd i forkant av drapet.

Gregory og Travis McMichael skal ha fått øye på Arbery i nabolaget ved flere anledninger før drapet.

De skal blant annet ha sett mannen i en overvåkningsvideo tidligere, og fått øye på at Arbery plukket opp en pistol-lignende gjenstand ved en tidligere anledning.

Da de fikk øye på han igjen, dro de hjem for å hente våpen. Etter det far og sønn skal ha sett noen dager før, fryktet de at Arbery også var bevæpnet.

– Da McMichaels fikk tatt igjen Arbery, sa Travis til mannen at de bare ville prate med han for å finne ut av hvorfor han gikk rundt i nabolaget deres, men Arbery sa ingenting og fortsatte å løpe, sier forsvareren for de tiltalte mennene under rettssaken.

Vil ikke kalle det drapsforsøk

Rubin mener at mennene hadde full rett i å stanse Arbery frem til politiet ankom stedet, ettersom at politiet sjeldent kommer med en gang.

Forsvareren erkjenner at Travis McMichael parkerte bilen og at han gikk ut med haglen sin da han så Arbery løpe vekk fra Bryans bil og tilbake til han. Rubin forteller at Travis ringte til politiets nødnummer, 911, og at han ga telefonen videre til sin far mens Arbery skal ha siktet mot dem etter ordre om å stoppe.

– De ringte til politiet før det første skuddet ble avfyrt. Jeg vil ikke kalle det for et drapsforsøk, sier forsvareren.

Rubin forteller at Arbery beveget seg til motsatt side av bilen, og vekk fra Travis. Deretter mener han at Arbery gikk bort til fronten av bilen og prøvde å ta tak i våpenet til mannen. På det tidspunktet skjøt Travis McMichael det første av tre skudd mot Arbery.

– Det er tragisk at Ahmaud Arbery mistet livet, men Travis McMichael handlet i selvforsvar, sier forsvareren under rettssaken torsdag.

Rettssaken har blitt avviklet for helgen, men fortsetter neste uke.