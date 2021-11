Flere fengslet etter nakenfoto i Russland

Politiet i Russland har startet flere etterforskninger de siste ukene, etter at flere personer, hovedsakelig kvinner, skal ha tatt delvis nakne eller seksualt antydende bilder i nærheten av flere russiske landemerker, skriver avisen The Guardian.

Forrige uke ble det rapportert om minst fire tilfeller om politi som hadde arrestert, etterforsket eller fengslet russere for å ha delt lettkledde bilder på internett. Personene har blant annet latt seg fotografere foran Kreml-muren, Vasilijkatedralen og Isakskatedralen.

Oralsex foran katedral

Siden august har flere kvinner blitt varetekstfengslet etter å ha blottet både bryst og bakdel foran offentlige landemerker og politistasjoner i flere byer, inkludert St. Petersburg og Jekaterinburg. Flere av dem forteller at de ikke ønsker å holdes ansvarlig for at fotografiene har blitt lagt ut på nettet.

Ifølge avisen har et kjærestepar blitt dømt til ti måneder i fengsel etter å ha tatt et bilde som tyder på oralsex. Bildet ble tatt foran den kjente Vasilijkatedralen i Moskva.

Paret ble funnet skyldig forrige uke for å ha fornærmet troendes følelser, heter det i anklagen. Dette markerer første gang slike anklager fører til fengselsstraff.

En annen kvinne ble dømt til 14 dager i fengsel etter å ha blottet bakdelen sin foran Kreml-muren, skriver avisen. I et annet tilfelle ble en kvinne fengslet etter en lignende hendelse ved Isakskatedralen.

En kvinnelig modell gikk også ut med en offentlig beklagelse på fredag etter at hun delt et bilde av seg selv og en annen kvinne som kysset foran et minnesmerke i nærheten av Kreml-muren i Moskva for tre år siden.

PUSSY RIOT: Pussy Riot er en russisk musikkgruppe som gjennom musikken kritiserer den russiske kirken og Vladimir Putins styre. The Guardian mener at de nylige tilfellene av blotting og lettkledde bilder foran flere landemerker i Russland, ikke er av den samme politiske tonen. Foto: Andrej Isakovic / AFP

Sakene markerer myndighetenes vilje til å bruke strenge straffer mot utradisjonelle påvirkere i landet.

Ønsker oppmerksomhet

Mens to to av medlemmene fra musikkgruppen Pussy Riot ble fengslet etter en opptreden i en katedral i Moskva i 2012, er flere av de nylige tilfellene langt mindre politiske.

Avisen mener at de nylige tilfellene handler mer om at folk generelt ønsker å tiltrekke seg mer oppmerksomhet på plattformer som Instagram.