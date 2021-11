Norske Marianne forhandler om jordas framtid

GLASGOW (TV 2): Norske Marianne skal forsøke på noe som mange mener er umulig: Å få verdens ledere til å bli enige om å innføre klimatiltak som virkelig nytter. Nå starter innspurten på skjebneforhandlingene i Skottland for alvor.

Boris Johnson sa i klimatoppmøtets åpningstale at sirkelen var sluttet –fordi toppmøtet om reduksjon av klimagasser nå var lagt til byen der den industrielle revolusjonen tøffet i gang med ei dampmaskin i 1776.

Glasgow-oppfinneren James Watt fikk æren for å ha skapt maskinen som ble drevet av det som i klimasammenheng regnes som den mest skammelige av alle energiformer, nemlig brenning av kull.

OPPFINNERBYEN: Glasgow er kjent for å ha fostret James Watt og Lord Kelvin. Byen var sentral i den industrielle revolusjonen i Storbritannia. Foto: Aage Aune / TV 2

Havnebyen ved elva Clyde ble under industrialiseringen kjent for alt som med tiden skulle ødelegge klimaet på jorda.

CLYDE: Konferansesenteret som huser klimatoppmøtet ligger ved elva Clyde i Glasgow. Foto: Aage Aune / TV 2

En fjerdedel av alle (kullfyrte) damplokomotiver i verden ble i sin tid produsert her. Kjemikalier, eksplosiver, olje- og kullindustri, tekstilindustri, skipsbygging og tobakk. Byen var tungt forurenset fram til industridøden begynte på 1970-tallet.

TRAVEL: Marianne Karlsen leder en av to arbeidsgrupper som skal sørge for at det blir enighet under klimatoppmøtet i Glasgow. 72 møter i uka betyr at den erfarne forhandleren får lite tid til sightseeing og hygge. Foto: Aage Aune / TV 2

Full timeplan

Inne i den avstengte sonen i konferanseområdet nede ved elva møter TV 2 Marianne Karlsen. Hun har veldig dårlig tid. Hun leder nemlig en av arbeidsgruppene som skal få alle landene på konferansen til å bli enige om innføring av tiltakene i Parisavtalen.

Rundt 20.000 delegater, pressefolk og observatører befinner seg til enhver tid inne på konferanseområdet. Det er som en bikube, med et stadig surr av stemmene til passerende mennesker.

– Det har vært svært utfordrende for forhandlerne på dette toppmøtet på grunn av det store antallet med folk inne på konferansen, forteller Marianne.

– Men på tross av dette har forhandlingene stort sett vært positive, sier hun videre. Hun øyner et håp.

MANGE MØTER: Delegater fra alle verdens hjørner venter på å gå inn i nok et møte om klimautfordringene. Foto: Aage Aune / TV 2

Avtalen fra klimatoppmøtet i 2015 skulle få den globale oppvarminga til å stoppe på maks 2 grader Celsius og helst ikke mer enn 1,5 grader. Den avtalen er det fremdeles mange land som ikke kan være med på, fordi de mener tiltakene for å gjennomføre den er urettferdige og vanskelige å oppfylle.

SMÅ STEG: Marianne Karlsen erkjenner at det går sakte. Arbeidet som begynte i Paris for seks år siden har bare tatt små steg framover. Foto: Aage Aune / TV 2

Forrige uke hadde Marianne Karlsen 72 forskjellige møter. Det går i ett hele dagen. Denne uka blir ikke mindre travel. Det er egentlig nå det starter for alvor.

Klimatoppmøtet avsluttes lørdag, og da skal verden helst se resultater av arbeidet hennes. Det er et stort ansvar, for hun har samme mål som de som demonstrerer i gatene: At verdens land nå endelig skal begynne å oppfylle klimaløftene.

SUPERSTJERNE: Svenske Greta Thunberg refser politikerne inne på klimatoppmøtet. Foto: Aage Aune / TV 2

Demonstrasjoner

Det er nettopp disse forhandlingene som Greta Thunberg og andre demonstranter som har samlet seg ute i Glasgows gater, hevder ikke virker. Ifølge de 100.000 klimaaktivistene som marsjerte i helga, vil toppmøtet bare ende i nok en fiasko og nye løftebrudd.

MILJØBEVEGELSEN: De norske studentene Pauline Tomren og Miriam Akkouche hadde reist med tog fra Bergen til Glasgow for å delta på klimatoppmøtet. De var skuffet over Norges innsats i kampen for et bedre klima. Foto: Aage Aune / TV 2

Aktivistene ønsker seg store steg mot løsninger, men Marianne vet at det er de små stegene som betyr noe her inne i den blå sonen.

Hvordan forhandlingene i Glasgow ender, er fortsatt ganske usikkert. Men mange politikere og delegater TV 2 har snakket med den første uka, er forsiktig optimistiske. Blant annet fordi USA nå er på banen igjen etter Trump-epoken.

PÅ BANEN IGJEN: USA tar nå et stadig større ansvar for å bidra til reduksjon av klimagasser og er synlig til stede på Glasgowtoppmøtet. Foto: Aage Aune / TV 2 AKTIVISTER: Noen av klimaaktivistene slipper inn på toppmøtet for å bidra. Foto: Aage Aune / TV 2

STATSLEDERNE: For politikerne er det viktig å vise at de tar klimakampen på alvor. Foto: Aage Aune / TV 2

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide skal også lede forhandlinger denne uka, og sier til TV 2 at det er et bedre forhandlingsklima på Glasgow-toppmøtet enn de andre han har deltatt på. Han tror at det vil bli enighet om gode klimaløsninger og er optimistisk.

OPTIMIST: Espen Barth Eide skal lede forhandlinger under klimatoppmøtet i Glasgow. Han er forsiktig optimist når det gjelder å få resultater etter møtet. Foto: Aage Aune / TV 2

På George Square midt i sentrum av Glasgow har demonstrasjonstoget endelig nådd fram til målet. Torget fylles av titusener.

Fra en scene holdes det engasjerte, flammende taler. Tilreisende aktivister fra hele verden og vanlige skotske familier står side om side og hutrer i den gryende, rå vinterkulda.

Også for demonstrantene er det viktig at forhandlingene i Glasgow leverer.

FULLE GATER: Rundt 100.000 demonstranter marsjerte for klima i Glasgow under toppmøtet COP26. Foto: Aage Aune / TV 2 PROTESTERTE: De fleste demonstrantene håper nok innerst inne at Glasgow-møtet vil føre til handling. Men de er utålmodige. Foto: Aage Aune / TV 2

URFOLK I FARE: Mange av demonstrantene har kommet helt fra Sør-Amerika for å åpne verdens øyne for følgene av klimaforandringene. Foto: Aage Aune / TV 2

FREDELIG: Demonstrasjonene i Glasgow var preget av fredelig engasjement. Foto: Aage Aune / TV 2

Den neste uka vil vise om Marianne Karlsen har klart jobben sin: Å hjelpe prosessen noen små skritt til mer enighet om hvordan vi skal løse klimakrisa. Noen små skritt for menneskeheten.

UNGE OG SINTE: De unge driver miljøkampen i Glasgow. Foto: Aage Aune / TV 2

I mellomtiden er det demonstrantene som høres best på klimatoppmøtet i oppfinnerbyen ved elva Clyde.

De mener at konklusjonen allerede er klar: Glasgow kommer til å bli nok en scene for brutte løfter.