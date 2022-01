Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Fiat Punto, i ansiktsløftet utgave fra 2003.

De siste årene har FIat nesten vært borte fra det norske personbilmarkedet. Salget har vært svært lavt. Men slik har det ikke alltid vært.

Fiat har tradisjonelt hatt et solid grep på bygging av småbiler, og modeller som 127 og 128 gjorde seg sterkt bemerket på 1970- og 80-tallet. Av noe nyere dato er dagens objekt, en Fiat Punto 1,4 fra 2003, for øvrig samme året som fabrikken feiret produksjon av Punto nr. fem millioner..

Det var en ganske omfattende oppdatering Punto fikk i 2003, med blant annet ny front. Den var diktert av nye sikkerhetskrav for fotgjengerbeskyttelse.

Mye moro for pengene

Bilen hadde også fått en helt ny 1,4 liters 4-sylindret bensinmotor med 95 hk. Det var en moderne motor med 16 ventiler og doble overliggende kamaksler. 95 hk lot seg høre for den relativt lette småbilen, og ga den gode ytelser. Med 0-100 km/t i underkant av 10 sekunder fikk den ord på seg for å være kjapp.

Typisk Fiat det siste også. Ikke bare var fabrikken dyktige til å få mye plass ut av små ytre mål, men italienerne var i tillegg kjempegode på å levere temperament og mye kjøreglede, også i små biler. Denne testbilen levde desidert opp til forventningene, og ga mye moro for relativt små penger.

Punto hadde særpreget design, også bakfra. Foto: Fiat

Ekstra lett styring

Noe av hemmeligheten bak de gode plassforholdene lå i den moderne konstruksjonen. Punto hadde tverrstilt motor foran og forhjulsdrift, med de store fordelene dette gir nettopp for innvendig plass.

Spesifikasjonene ellers var mer variable, og bilen hadde fortsatt skivebremser bare på forhjulene. Bak var det stadig trommelbremser. Mer spennende var den nye styreservoen, som hadde en egen City-innstilling for å få ekstra lett styrefunksjon der det var trangt. Denne funksjonen kunne slås av og på.

I prøvebilen satt det en 5-trinns manuell girkasse.

Den lille Fiaten hadde en oversiktlig og bra tilrettelagt førerplass, selv om det var mye plast. Foto: Fiat

Mer plass enn ventet

Noe av det jeg likte godt, var at bilen også klarte seg bra på litt lengre turer. Punto var ikke nødt til å ferdes bare i byen for å være brukbar, langt derifra. Selv om bilen var ganske sprek, gikk den billig. Fiat oppga selv et blandet forbruk på 0,61 l/mil, og jeg lå svært nær dette under min prøvekjøring som endte på 0,64 l/mil.

Som med så mange tidligere småbilmodeller fra Torino, leverte også Punto mye bedre innvendig plass enn vi ventet når vi så bilen utenfra. Det var overraskende bra med plass i baksetet, og et bagasjerom på 300 liter var i tillegg helt godkjent. Ved å felle ned baksetet kunne dette økes til hele 1.080 liter.

Slik var interiøret. Ikke verst, innenfor en lengde på 3,80 m - og med et såpass bagasjerom som 300 liter. Foto: Fiat

Toppfart 210 km/t

Med 2003-oppgraderingen fikk Punto ellers flere nye motorer, blant annet en 1,9 liters Multijet diesel og en 1,8 liters bensinmotor med 16 ventiler. En moderne 1,3 liters diesel med common rail innsprøytning ble også lansert.

Med Puntos gode kjøreegenskaper var det ikke merkelig at bilen raskt ble populær i bilsport. Bilen var ikke minst en favoritt blant amatører, takket være lave priser og god tilgjengelighet på deler.

Det kom også to Abarth-utgaver med 2003-oppdateringen. Den ene var en 1,2 16 V Sporting, som også kom i en versjon med CVT automatgir (Speedgear). I tillegg kunne kundene velge en atskillig skarpere Abarth 1,8 HGT, som var god for toppfart 210 km/t og 0-100 km/t på snaut 8 sekunder.

Multiinnsprøytning

Fiat Punto var i 2003-modell fortsatt en typisk småbil, med en lengde på 3,80 m og bredde 1,66 m. Høyden var 1,48 m, og akselavstand 2,46 m. Egenvekten varierte avhengig av motor og modell. For min prøvebil var egenvekten 975 kg, og tillatt totalvekt 1.485 kg.

Med den nye 1,4 liters rekkefireren med 16 ventiler leverte bilen bra ytelser. Fiat oppga toppfarten til 178 km/t, og akselerasjon 0 – 100 km/t på småpene 9,9 sekunder. Største dreiemoment var 128 Nm, noe som inntraff ved 4.500 omdreininger. Motoren var forsynt med multiinnsprøytning.

