113 av 450 elever ved barneskole testet positivt for korona

VG skriver at det fredag ble sendt ut en melding om at 113 av skolens 450 elever er koronasmittet. Meldingen skal ha blitt sendt ut til alle foresatte.

«Jeg ser at de aller fleste ungene har milde symptomer/ingen symptomer. Det er godt å vite. Flere varsler meg også om at ungene er på vei ut av isolasjon vil komme på skolen i neste uke», skriver rektor Trude Mathiesen, ifølge VG.

Til tross for at én av fire elever ved skolen er smittet, mener kommunen at det ikke er nødvendig å innføre andre tiltak enn at elevene testes jevnlig og at det sendes ut hurtigtester til alle, i tillegg til de generelle smittevernrådene. Det er kommunalsjef for skole i Trondheim kommune, Jannicke Aksle, som skriver dette i en SMS til VG.

Anbefaling om munnbind



Trondheim kommune gikk tidligere denne uken ut med en anbefaling om bruk av munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Den oppfordringen er det langt fra alle som har fulgt.

På en pressekonferanse fredag sa kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim at oppfordringen kun har 5–10 prosents etterlevelse på bussene.

– Det er for dårlig, og jeg er skuffet, sa kommunedirektøren før han ba innbyggerne om å følge anmodningene og være mer forsiktige.

Advarer om kraftigere tiltak



Kommunen skal nå bruke de kommende to, tre dagene til å se om folk vil følge rådene.

– Hvis ikke må vi anbefale formannskapet at det iverksettes kraftigere tiltak. Vi kan ikke sette oss i en situasjon der smitten tar over og helsetjenestene våre blir enda mer presset – og går ned, sa kommunedirektøren.

Det siste døgnet er det registrert 209 nye koronasmittede personer i Trondheim. Over halvparten av de nye smittede er under 20 år.