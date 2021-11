Se Manchester United-Manchester City lørdag fra kl. 12:45 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Etter 0-5 mot Liverpool 24. oktober trodde de fleste britiske ekspertene at Ole Gunnar Solskjær hadde én uke og tre kamper på å redde jobben som Manchester United-manager.

Så langt har kristiansunderen fått de nødvendige resultatene med 3-0 borte mot Tottenham forrige helg og 2-2 borte mot Atalanta i midtuka.

Nå står byrival Manchester City for tur på Old Trafford.

The Times-journalist Paul Hirst er avisens mann i Manchester og journalisten følger både Manchester United og Manchester City tett.

Han tror Solskjærs mannskap har en god sjanse mot den regjerende seriemesteren, mye takket være nordmannens gode statistikk mot Pep Guardiola.

– Det er noe Solskjær kan peke på som en veldig positiv faktor og en årsak for ham til å bli værende. Han har en tendens til å få resultater i de store kampene. Statistikken mot Pep Guardiola er veldig god. Av de som har fem kamper eller mer mot Guardiola, så er det ingen som har en bedre statistikk enn Ole Gunnar Solskjær. Jeg så på Peps prestasjoner mot noen av de beste managerne, som Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino. Han har en langt bedre statistikk mot dem enn mot Solskjær, så det er en fjær i hatten for Ole og det er nok noe som gir ham selvtillit og tro på at han kan gjøre det igjen, påpeker Hirst.

OVERTAK: Ole Gunnar Solskjær har en seiersprosent på 50 mot Pep Guardiola. Foto: Dave Thompson

Solskjær: – Ikke noe poeng i å snakke om det

På åtte kamper mot Guardiolas mannskap står Solskjær med en seiersprosent på 50. Fire seirer, én uavgjort og tre tap er fasiten, men tapet mot Liverpool har uansett sendt en frykt gjennom Old Trafford-publikummet.

Nå mener United-sjefen at det er på tide å gjøre om ordene til handling.

– Det vil vise seg, om vi har lært nok. Vi har gått videre fra den kampen. Vi fikk oss en trøkk, og det fortjente vi. Det var ikke i nærheten av godt nok, på mange nivåer. Vi har hatt en god uke med to gode resultater borte, og nå venter et annet, veldig godt lag, sier Solskjær.

– Det er opp til oss å bevise. Det er ikke noe poeng i at jeg snakker om det vi har lært, vi må vise det på lørdag. I fotballen er det for mange som snakker godt, men vi må spille en god kamp, fortsetter han bestemt.

Med seier vil hans mannskap være á poeng med byrivalen etter elleve kamper, men Solskjær påpeker at det stadig er tidlig i sesongen.

– Med en seier har vi fortsatt muligheten til å ta innpå lagene foran oss, så vi må bare fortsette å plukke poeng og bevege oss lengre bort fra det vi gjorde mot Liverpool. Tottenham-kampen var mye bedre, men vi må forbedre oss. Vi må forbedre alle aspekter av spillet. Vi er bare i starten av november, så vi skal ikke snakke om sluttplasseringen på tabellen, men hver kamp i denne ligaen er fortsatt massiv. Klarer vi tre poeng er det en godt utført jobb, sier kristiansunderen.

Venter på forsvarssjefene

En bekymring for Solskjær er at han må klare seg uten Raphaël Varane, som må belage seg på fem-seks uker på sidelinjen på grunn av en lårskade. Det betyr at United er avhengige av at spillere som Harry Maguire og Luke Shaw hever nivået sitt betraktelig.

– Som de begge har innrømmet, har de ikke vært i sin beste form, men det vil komme. De jobber begge hardt og de er gode gutter som ønsker å gjøre det bra for laget. Jeg er veldig sikker på at de snur de overskriftene veldig, veldig snart, sier Solskjær om duoen som ble hyllet for formen de viste på både klubb og landslag forrige sesong.

– De er to veldig gode spillere. De hadde et flott EM. Harry hadde vært ute i lang tid før EM, men jeg syntes han kom gjennom den turneringen på en fantastisk måte. Luke scoret selvfølgelig det målet i finalen, men jeg synes Luke spilte bedre for oss forrige sesong, enn det han gjorde for England i sommer. Jeg var ikke overrasket, sier Solskjær.

Bedre skodd offensivt

Fremover i banen har Manchester United imidlertid mer enn nok å velge i før lørdagens byderby.

Mot Tottenham fikk Cristiano Ronaldo og Édinson Cavani tillit i tospann på topp hos de røde djevlene, et partnerskap Solskjær innrømmer at han gjerne ser oftere.

– Vi har ikke hatt muligheten til å spille dem sammen i for mange kamper. De er to av de beste angriperne vi har hatt i verdensfotballen de siste 15-20 årene. De har mye respekt for hverandre og de jobber godt sammen. Det er noe vi håper vi får se blomstre oftere. Noen ganger vil vi ha Marcus, Mason eller Jadon med en av dem eller flere av dem. Jeg har mange angripere. Anthony Martial er også en som vanligvis gjør det godt mot Manchester City, påpeker Solskjær.

Hvilke offensive spillere som får tillit mot City, avhenger nok av systemet Solskjær velger. Som oftest har han sendt ut sitt mannskap i en 4-2-3-1-formasjon, men mot Tottenham og Atalanta startet United i en 3-5-2, noe som blant annet har satt nysigneringen Jadon Sancho på benken.

– Jadon kommer til å spille mange kamper. Han vil bli bedre og bedre. Han har kanskje lidd som følge av systemet vi har spilt de siste kampene, men det kommer ikke til å være det permanente 3-5-2-laget vi alltid vil se. Dere vil se Jadon spille mye og han kommer til å gjøre det bra. Han vet hva vi ønsker fra ham og jeg snakker med han ofte. Det vil gå bra. Vi visste hva vi signerte da vi signerte ham. Vi tror at han kommer til å bli en av de beste angriperne det neste tiåret, minst, sier Solskjær.

