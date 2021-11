Utenriksdepartementet ber nordmenn forlate Etiopia

I tillegg til å fraråde alle reiser til Etiopia oppfordrer Utenriksdepartementet norske borgere til å forlate landet, skriver de i en pressemelding.

Flyplassen i Addis Abeba er åpen og UD anbefaler norske borgere å reise ut på kommersielle flyvninger mens det er mulig.

De oppfordrer også alle som oppholder seg i landet om å registrere seg på reiseregistrering.no

Det er uro i Etiopia. Tidligere fredag ble det kjent at at opprørsgrupper som kjemper mot Etiopias regjering, vil slå seg sammen. Uttalelsen fredag kom samtidig som krigere fra Tigray rykket fram mot hovedstaden.

Alliansen, som undertegner sitt samarbeid i Washington senere fredag, inkluderer Oromo Liberation Army (OLA) og Tigray People's Liberation Front (TPLF), som har vært i krig med statsminister Abiy Ahmeds regjering det siste året.

TPLF sa onsdag at gruppas soldater har nådd fram til byen Kemissie i Amhara-regionen, 325 kilometer nordøst for hovedstaden, og gjennomfører felles operasjoner med OLA, som for noen dager siden spådde at Addis Abeba kan falle i løpet av få uker.

De ni gruppene sa at de har dannet en felles front for «å reversere de skadelige effektene av Abiy Ahmed-styret på det etiopiske folk … og i erkjennelse av det store behovet for å samarbeide og slå seg sammen mot en trygg overgang i landet.»

Det er uklart om alliansen, kalt United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces, vil få noen betydning i konflikten, som Abiys regjering har kalt «en eksistensiell krig».

TPLF og OLA, som regjeringen stemplet som terroristgrupper i mai, er velkjente, men alliansens øvrige sju medlemmer er uklare.

– Hvis de virkelig mener alvor med å gripe til våpen mot regjeringen, så er det potensielt et reelt problem for regjeringen, sa en diplomat til AFP.

(©NTB/TV 2)